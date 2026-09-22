“El Tolima entra en modo prevención”: gobernadora Matiz por más de 200 sismos

Tolima

Tras un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, elevó perentorias solicitudes a los mandatarios locales para activar protocolos y autoridades locales.

“Solicito a los alcaldes y alcaldesas que pongamos nuestros municipios en modo prevención; convoquen y activen a sus equipos de Gobierno, a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, sus mecanismos de información y comunicación; revisen sus protocolos, identifiquen las zonas que pueden disponerse como puntos de encuentro y mantengan informadas a sus comunidades”, adelantó la mandataria.

Luego, se refirió a las medidas adoptadas en las instituciones educativas de cuatro municipios del Tolima debido a los continuos movimientos telúricos.

“En las instituciones educativas de los municipios de Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y San Antonio se hará Escuela en Casa, que comprende guías o clases virtuales o acompañamiento docente”, informó Matiz.

Asimismo, reveló que comisiones técnicas de diferentes instituciones viajarán a Chaparral, además de una comisión de expertos del Servicio Geológico Colombiano para estudiar lo ocurrido en el municipio.

“Se conformó, igualmente, una comisión integrada por funcionarios del Servicio Geológico Colombiano, de Cortolima y de la Gobernación del Tolima, para llevar a cabo una visita al municipio de Chaparral con el fin de determinar la respuesta del suelo en el sitio del epicentro”, acotó.

La gobernadora del Tolima llamó la atención de las familias tolimenses para que estén alerta ante cualquier información oficial que se produzca.

“Hago un llamado a las familias para que, unidas, activemos los mecanismos de prevención y preparemos un kit básico de emergencia, un silbato, una linterna, agua, tapabocas y otros elementos que podamos necesitar; porque prevenir también es cuidar”, concluyó Matiz.

A su vez, se suspendió la atención presencial en el edificio de la Gobernación del Tolima para este martes 22 de septiembre. La medida busca proteger la integridad de funcionarios y ciudadanos que acuden a la sede, donde se espera recibir ciudadanos nuevamente hasta el miércoles 23.