Regresan las Rutas del Cuidado a Cartagena

Las personas dedicadas al cuidado de población con discapacidad, niños o adultos mayores tienen una cita este viernes, 25 de septiembre en la cancha de Bruselas, allí se llevará a cabo la Ruta del Cuidado, un espacio en el que podrán acceder gratuitamente a diferentes servicios y actividades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Siendo conscientes de la carga que tienen los cuidadores, diseñamos este espacio en el que en un solo lugar podrán acceder a toda la oferta institucional que tiene el Distrito para ellos. Además, que, en esta ocasión, también contaremos con la presencia de entidades como la Personería, Comfamiliar, Comfenalco, entre otras. Vengan y participen”, resaltó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Tras varios encuentros en el Comité Intersectorial del Cuidado se priorizaron las atenciones más urgentes para los cuidadores, las cuales se encontrarán disponibles en esta Ruta del cuidado. Algunos de los servicios que ofertarán en este espacio son: Servicios básicos de salud, orientación en certificado de discapacidad; optometría, odontología, nutrición, vacunación y centro de escucha/psicología; inscripción al programa de discapacidad, orientación jurídica y psicosocial y ludoteca móvil; actualización de datos, inclusión de personas y orientación sobre clasificación SISBÉN; asesoría jurídica, defensa de derechos humanos y orientación ante vulneración de derechos; inscripción y orientación sobre subsidios; rumbaterapia; orientación en acceso a subsidio de cuidador y muchos más.

Las Rutas del Cuidado han sido diseñadas para acercar la oferta que tiene el Distrito y las diferentes entidades gubernamentales, y privadas para la atención de las personas dedicadas al cuidado.