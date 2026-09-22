La UTB otorga becas a ganadores del III Concurso de Oratoria Cervantes de Oro

En la Universidad Tecnológica de Bolívar se reunieron estudiantes de distintos colegios de Cartagena, Bolívar y Atlántico para dar vida a la tercera edición del Concurso de Ensayos Cortos y Oratoria Cervantes de Oro. La iniciativa se ha consolidado como un espacio en el que niños y jóvenes encuentran en la escritura y la oratoria herramientas para expresarse y defender sus ideas.

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En la categoría Superlative 11 UTB participaron 86 estudiantes, de los cuales 25 pasaron a la gran final. Los tres ganadores recibieron becas parciales para el primer semestre de 2027 en la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Los participantes asumieron el reto de sustentar su ensayo ante el jurado y el público. Cada uno contó con tres minutos para exponer sus ideas, presentar sus argumentos y conectar con la audiencia. Demostraron su capacidad de expresarse con claridad y desenvolverse con naturalidad.

Ganadores III Concurso de Oratoria Cervantes de Oro

Primer lugar: Valeria Pereira Galindo, de la Corporación Educativa Instituto Guadalupe. Ganó beca del 98%

Segundo lugar: Simón Grillo, del Centro de Educación El Recreo. Ganó beca del 80%

Tercer lugar: Emmanuel Pacheco Montiel, del Gimnasio Cervantes de Cartagena. Ganó beca del 50%

El jurado encargado de elegir a los tres ganadores estuvo integrado por profesionales con experiencia en los campos de la investigación, las humanidades, la comunicación y la educación. Sergio Fuenzalida Gálvez es politólogo, investigador, magíster en Métodos de Investigación Social y profesor catedrático de la UTB. Jessika Argüelles Guevara es administradora de empresas, especialista en Planeación Estratégica y Prospectiva y analista de la Vicerrectoría de Autonomía y Éxito Profesional. Graciela Franco Martínez es licenciada en Filosofía, magíster en Literatura y decana de Humanidades de la UTB.

Los tres jurados resaltaron el gran nivel de los participantes y la capacidad de los ganadores en conectar con el público con su discurso y puesta en escena.

Más ganadores

Previo a la final de los estudiantes de grado 11, el auditorio de la UTB fue testigo de la oralidad de niños, niñas y jóvenes de preescolar, primaria y bachillerato, que con espontaneidad y dulzura se desenvolvieron en el escenario en sus respectivas categorías y conquistaron al público. La Universidad Tecnológica de Bolívar y el colegio Gimnasio Cervantes de Cartagena se unieron para esta jornada de escritura, argumentación y oralidad.

Dos jurados acompañaron y valoraron esas intervenciones: Lorna Aragón, comunicadora social y magíster en Comunicación y Periodismo Digital, y periodista digital de la UTB; y Angie Giraldo Rivas, comunicadora social y especialista en Gerencia de Proyectos, coordinadora de la Editorial UTB.

Ganadores por categoría:

Chupetines: Juan Carlos Berona, María Guadalupe Jaraba, Nathalie Bayena Solano, del Gimnasio Cervantes de Cartagena; Emiliano Osorio Meléndez, de Ciudad Escolar Comfenalco; y Salomé Camacho, del Sagrado Corazón de Jesús.

Prebenjamines: Hellen de Ángel Gil, del Gimnasio Cervantes de Cartagena

Benjamines: Isaac David Pérez, del Centro de Educación El Recreo

Básica: Christopher de Ángel Gil, del Gimnasio Cervantes de Cartagena

Media: Nathan Echeverry, del Centro de Educación El Recreo

Superior: María José Morales, del Golden International School

La Universidad Tecnológica de Bolívar continúa generando espacios de encuentro y promoviendo el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades comunicativas y el reconocimiento del talento de los jóvenes de la región Caribe.