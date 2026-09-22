Cartagena tendrá cuatro días de jazz con el XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe

Este miércoles 23 de septiembre comienza en Cartagena el XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe, un encuentro que durante cuatro días reunirá a músicos cartageneros, artistas nacionales, invitados internacionales, procesos de formación y una agenda académica alrededor de la música, la creación y las nuevas herramientas para el sector.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Del 23 al 26 de septiembre, el público podrá encontrar programación en el Centro Comercial Caribe Plaza, el Teatro Adolfo Mejía y el Claustro de La Merced, en una edición que tiene como eje el reconocimiento al jazz hecho en Cartagena y a diez músicos que han aportado, desde distintas generaciones y lenguajes, a la construcción de la escena musical de la ciudad.

La programación reúne propuestas de formación como Big Band UNIBAC, Fundación Caribe Jazz Kids, Jazz & Jam, Big Band Escuela de Artes Comfenalco y el Ensamble Vocal Voces de Indias, junto a artistas como Albert Stone, Greg Lewis y Wesli Band, además del Ensamble Sinfónico de Puerto Azul – Fundación Puerto de Cartagena, la Orquesta Tropical.

PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

CENTRO COMERCIAL CARIBE PLAZA

Entrada libre

5:30 PM

-Big Band UNIBAC Jazz, salsa y música tropical.

-Fundación Caribe Jazz Kids- Jazz.

-Orquesta Tropical-Música tropical y sonidos del Caribe.

La jornada del miércoles será de entrada libre.

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

CENTRO COMERCIAL CARIBE PLAZA

Entrada libre

5:30 p. m.

Bienvenida.

Ensamble Sinfónico de Puerto Azul – Fundación Puerto de Cartagena

Jazz & Jam UNIBAC Jazz.

Wesli Band Haití – Canadá. Kompa, afrobeat, blues y músicas del Caribe.

La presencia de Wesli Band constituye uno de los encuentros internacionales de esta edición, con una propuesta que conecta las raíces haitianas con diferentes expresiones de las músicas del Caribe y otros lenguajes contemporáneos.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

TEATRO ADOLFO MEJÍA

Apertura de puertas: 6:00 p. m.

7:00 p. m.

Big Band Escuela de Artes Comfenalco. Swing, jazz y groove.

Los Diez del Jazz en Cartagena

Uno de los momentos centrales del festival será el reconocimiento a diez músicos vinculados a diferentes momentos de la historia del jazz en Cartagena:

Juan Antonio Álvarez Altafulla

Cristhian Salazar Rivera

Édgar Avilán Díaz

Humberto “Tiko Tambor” Barrios

Pacho Madariaga

Patricia Ojeda

Onix Bello

Federico Ochoa

Leonardo Tatis Serrano

Sergio Girado Llamas

Greg Lewis -Nueva York, Estados Unidos. Maestro del órgano Hammond B3.

El reconocido organista, tecladista y compositor neoyorquino llegará con su propuesta Organ Monk, proyecto dedicado a explorar la obra de Thelonious Monk desde las posibilidades sonoras del Hammond B3.

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

TEATRO ADOLFO MEJÍA

Apertura de puertas: 6:00 p. m.

7:00 p. m. Ensamble Vocal Voces de Indias Gospel, jazz y música colombiana.

Albert Stone Jazz, fusión y músicas del Caribe.

Wesli Band

Haití – Canadá.

Kompa, afrobeat, blues y músicas del Caribe.

La agrupación internacional será la encargada de cerrar la programación artística del XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe.

AGENDA ACADEMICA

La agenda académica del XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe se desarrollará en el Claustro de La Merced y estará dedicada al intercambio de experiencias, la memoria del jazz cartagenero y la formación musical. El programa incluye un conversatorio con maestros y músicos locales sobre la historia del jazz en Cartagena y su vínculo con las músicas del Caribe, así como una masterclass dirigida por el guitarrista y productor Wesly Louissaint, ganador del Premio Juno, dedicada a la guitarra, el jazz y los ritmos afrocaribeños.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

10:00 a. m. – 11:00 a. m.

Conversatorio

EL JAZZ SE CUENTA: MAESTROS DE CARTAGENA

Un encuentro con lso maestros y músicos locales para compartir sus experiencias y trayectorias, en una conversación sobre la historia del jazz en Cartagena y su vínculo con la música del Caribe.

Lugar: Claustro de La Merced.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

10:00 a. m. – 12:00 p. m.

Masterclass

SECRETOS DE LA GUITARRA

Dirigida por Wesly Louissaint, guitarrista y productor ganador del Premio Juno.

Una exploración práctica de la guitarra, el jazz y los ritmos afrocaribeños desde la interpretación y la creación musical.

Lugar: Claustro de La Merced.

Registro gratuito para la agenda académica.

BOLETERÍA

Las jornadas del 23 y 24 de septiembre en el Centro Comercial Caribe Plaza son de entrada libre.

Para las funciones del 25 y 26 de septiembre en el Teatro Adolfo Mejía, el valor de la boletería es de $80.000 en Platea.

Las entradas pueden adquirirse a través de vocesdeljazz.com.

ALIADOS Y PATROCINADORES

El XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe es organizado por la Fundación Cultural Voces del Jazz y del Caribe.

El encuentro cuenta con el respaldo de Centro Comercial Caribe Plaza, Nuestra Cartagena, Cámara de Comercio de Cartagena, Inversiones Ingrid y Mundo Único.

Entre sus aliados institucionales se encuentran la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, el Teatro Adolfo Mejía y UDC Radio.

El festival hace parte además de la programación de la Temporada TAM 2026 del Teatro Adolfo Mejía.

DATOS CLAVE

Teatro Adolfo Mejía: 25 y 26 de septiembre

vocesdeljazz.com

Organiza: Fundación Cultural Voces del Jazz y del Caribe

Invitados internacionales: Greg Lewis, Nueva York, Estados Unidos, y Wesli Band, Haití – Canadá.