Cárcel para dos hombres señalados de incurrir en atracos en distintas zonas de Cartagena

Por solicitud de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres quienes, en hechos aislados, habrían incurrido en hurtos violentos en Cartagena.

Uno de los investigados es Juan David Romerín Jiménez, de 21 años. Él sería la personaque el pasado 5 de septiembre intimidó con un arma de fuego a una mujer que se desplazaba como parrillera en una moto por el barrio San Fernando. Uniformados de la Policía Nacional capturaron al procesado y en su poder encontraron joyas que corresponderían a las hurtadas a la víctima.

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De otra parte, el 11 de septiembre último fue detenido en flagrancia Carlos Andrés Morales Parra, de 22 años. Él estaría implicado en las amenazas y el hurto de un anillo de oro y un celular a un ciudadano en el barrio Nueva Granada. Uniformados de la policía que se encontraban en la zona capturaron al hombre, poco después de cometido el delito. En su poder se encontraron los elementos de valor de la víctima ,un arma de fuego calibre 9 mm y dos cartuchos calibre 38, sin documentación legal de porte.