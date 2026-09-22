De Cartagena a Nueva York: se inaugura una nueva edición de Cartagena Wedding Dreams Wedding Forum

Sofitel Legend Santa Clara abrió las puertas de Cartagena Wedding Dreams & Wedding Forum 2026 con una celebración que llevó el espíritu de Nueva York hasta el corazón del Caribe, en una noche de diseño, gastronomía, música y encuentros alrededor de una industria que hace más de una década encontró en la ciudad un escenario natural para reinventarse.

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El lanzamiento de Cartagena Wedding Dreams & Wedding Forum 2026, una plataforma que del 21 al 23 de septiembre reúne en la ciudad a más de 20 líderes, diseñadores, wedding planners, productores y especialistas de distintos mercados internacionales para hablar de negocios, creatividad, experiencias y del futuro del turismo de romance.

Hace más de 15 años, Sofitel Legend Santa Clara inició el proyecto de posicionar a Cartagena como un destino para bodas, entendiendo que una celebración podía ser mucho más que una fecha en el calendario: podía convertirse en una experiencia capaz de unir patrimonio, gastronomía, diseño, hospitalidad y cultura.

“Desde Sofitel Legend Santa Clara apostamos por este proyecto y hoy, gracias a todos nuestros aliados vemos cómo esa visión se ha convertido en una industria que conecta. Para nosotros, ser anfitriones de este encuentro significa celebrar lo que hemos construido, pero también mirar hacia adelante y preguntarnos qué sigue para Cartagena como destino de romance.”

El concepto elegido para abrir esta edición de Cartagena Wedding Dreams Wedding Forum fue “Cartagena conoce New York”, una interpretación sofisticada del encuentro entre dos ciudades: la energía cosmopolita de Manhattan y la sensualidad tropical del Caribe.

La arquitectura colonial del Santa Clara fue el punto de partida. La iluminación cálida, los jardines, la piscina, los materiales naturales y una puesta en escena contemporánea construyeron una atmósfera en la que el pasado y el presente convivieron sin competir. La propuesta buscó evocar los patios y terrazas de Nueva York, reinterpretados bajo el cielo de Cartagena.

La noche avanzó al ritmo de una selección musical inspirada en Nueva York y tuvo una intervención especial de Circo Teatro, concebida como un pequeño universo de glamour, movimiento y teatralidad inspirado en los grandes hoteles de Manhattan.

También la gastronomía hizo parte de la noche. Pequeños bocados, estaciones gastronómicas y experiencias de fácil interacción combinaron una mirada internacional con sabores y productos que hablan de la diversidad cultural de Cartagena. Dos grandes mesas —una de inspiración árabe y otra dedicada a quesos, charcutería y panes— incorporaron a la experiencia el carácter multicultural de una ciudad marcada históricamente por el encuentro de culturas.

Cartagena, destino Romance

La noche también fue el punto de partida para una nueva edición de un encuentro que busca convertir a Cartagena en un laboratorio de ideas para la industria de bodas y el turismo de romance.

“Una boda en Cartagena no comienza cuando llega el novio al altar; comienza mucho antes, cuando imaginamos cómo queremos que se sienta cada momento. Durante más de 15 años hemos aprendido que el verdadero lujo está en crear experiencias que tengan identidad, que dialoguen con el lugar y que permanezcan en la memoria. Este encuentro es una oportunidad para seguir imaginando cómo transformar una celebración en una experiencia extraordinaria.” Juan Pablo Estrada, director de alimentos y bebidas de Sofitel Legend Santa Clara.

La edición 2026 reunirá profesionales provenientes de Panamá, Argentina, Estados Unidos, Australia, Perú, Brasil, México, Ecuador, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y Paraguay. La premisa de esta edición resume el espíritu del encuentro: “No enseñar. Crear conexiones.”

La programación continuará en otros escenarios emblemáticos de Cartagena. El Teatro Adolfo Mejía será el escenario de las conferencias.

Así, Cartagena vuelve a hablar de bodas, pero desde un lugar distinto: no solamente como escenario para decir “sí”, sino como una ciudad capaz de crear una industria alrededor de ese momento, generar encuentros internacionales y convertir su patrimonio, su gastronomía y su manera de vivir el Caribe en parte esencial de la experiencia.