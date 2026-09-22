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22 sep 2026 Actualizado 13:30

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Mujer fue alcanzada por un rayo y murió en zona rural de San Jacinto, Bolívar

La tragedia ocurrió en el corregimiento de El Bongal

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Noraima Castro Yepes, murió en la tarde del domingo 20 de septiembre de 2026, cuando al parecer, fue alcanzada por un rayo (descarga eléctrica).

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El lamentable hecho ocurrió en el corregimiento El Bongal, en jurisdicción del municipio de San Jacinto, Bolívar.

Quienes estuvieron con Noraima los últimos momentos de vida, dicen que no hubo nada que hacer para salvarla, la fuerte descarga le causó graves daños internos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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