Mujer fue alcanzada por un rayo y murió en zona rural de San Jacinto, Bolívar

Noraima Castro Yepes, murió en la tarde del domingo 20 de septiembre de 2026, cuando al parecer, fue alcanzada por un rayo (descarga eléctrica).

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El lamentable hecho ocurrió en el corregimiento El Bongal, en jurisdicción del municipio de San Jacinto, Bolívar.

Quienes estuvieron con Noraima los últimos momentos de vida, dicen que no hubo nada que hacer para salvarla, la fuerte descarga le causó graves daños internos.