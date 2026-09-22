Primer colegio trilingüe y varios Bilingue se abrirán en Cartegena este 2027

Cartagena tendrá en 2027 su primer colegio público trilingüe y cinco nuevas instituciones educativas con formación bilingüe, anunció el alcalde Dumek Turbay durante una nueva sesión de la Junta Distrital de Educación.

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La Institución Educativa Parque Heredia, que registra un avance del 90,66 %, será la primera institución oficial de la ciudad en ofrecer formación en español, inglés y francés. A esta se sumarán los colegios Ciudadela de La Paz, Antonio José de Sucre, Bayunca y Pasacaballos, que tendrán formación bilingüe y enfoques pedagógicos relacionados con las características de sus territorios.

Ciudadela de La Paz presenta un avance del 87,71 % y contará con espacios para primera infancia, formación juvenil y desarrollo socioemocional. Antonio José de Sucre, con 85,53 % de ejecución, tendrá un enfoque en innovación, sostenibilidad y educación ambiental. Bayunca registra 70,66 % y tendrá una orientación agropecuaria e industrial sostenible, mientras que Pasacaballos, con 69,03 %, estará enfocado en identidad cultural y las capacidades del territorio.

En conjunto, las cinco instituciones permitirán crear aproximadamente 6.920 nuevos cupos educativos, ampliando la cobertura oficial y reduciendo progresivamente la necesidad de matrícula contratada.

La Alcaldía señaló que entre 2024 y 2026 se han destinado más de $502.000 millones a infraestructura educativa, de los cuales cerca de $180.000 millones corresponden a la construcción de estos cinco colegios.

Durante el encuentro, el presidente del SUDEB, Pedro Herrera, calificó la inversión como histórica para la educación pública y destacó la importancia de combinar infraestructura con nuevas apuestas educativas.

La administración distrital también anunció que continuará la ejecución de proyectos en sectores como La Boquilla y Santa Ana, además de iniciativas relacionadas con tecnología, programación, desarrollo de software y emprendimiento.