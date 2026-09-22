Estudiantes de Ciencias Náuticas podrán realizar embarques en buques de la naviera alemana F. Laeisz

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” fortalece la formación práctica de los futuros Oficiales Mercantes de Colombia con la firma de un convenio de cooperación académica con la naviera alemana F. Laeisz, que permitirá ampliar las oportunidades de embarque para los estudiantes de los programas de Ciencias Náuticas, especialidades Puente y Máquinas.

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El convenio fue suscrito durante los actos protocolarios realizados con motivo del arribo del buque ARC “Gloria” al puerto de Hamburgo, en la República Federal de Alemania, con la participación de representantes de F. Laeisz, la Embajada de Colombia ante la República Federal de Alemania y la Agregaduría Naval en Alemania.

A través de esta alianza, los estudiantes mercantes de la Escuela Naval de Cadetes podrán realizar parte de su formación práctica a bordo de buques de la naviera alemana, fortaleciendo sus competencias profesionales y ampliando sus escenarios de aprendizaje en el ámbito marítimo internacional.

Los embarques constituyen un componente fundamental de la formación de los futuros Oficiales Mercantes y hacen parte de los requisitos de práctica profesional establecidos por el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW/78), enmendado. De esta manera, el acuerdo contribuye al proceso de preparación de profesionales con experiencia práctica en escenarios reales de la industria marítima.

F. Laeisz, una tradición marítima de Hamburgo

F. Laeisz es una empresa naviera alemana fundada en Hamburgo en 1824 por Ferdinand Laeisz. La compañía desarrolla principalmente actividades relacionadas con el transporte marítimo y cuenta con una trayectoria vinculada a la historia naval y comercial de Alemania.

La empresa es reconocida especialmente por sus históricos “Flying P-Liners”, una flota de grandes veleros de carga cuyos nombres comenzaban generalmente con la letra P. Entre ellos se encuentra el Peking, construido en 1911 y actualmente conservado como barco museo en Hamburgo.

Con este nuevo acuerdo, la Escuela Naval de Cadetes amplía su portafolio de alianzas para la formación práctica de sus estudiantes, que actualmente incluye cinco convenios internacionales y tres nacionales orientados a generar oportunidades de embarque y experiencias formativas para los futuros Oficiales Mercantes de Colombia.

Como universidad marítima de Colombia y centro de formación de gente de mar, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” continúa fortaleciendo los escenarios de aprendizaje práctico y las experiencias nacionales e internacionales de sus estudiantes, contribuyendo a la preparación de profesionales con las competencias requeridas por la industria marítima.