Este viernes regresan las Rutas del Cuidado para cuidadores en Cartagena
La jornada será gratuita y ofrecerá servicios de salud, orientación jurídica, apoyo psicosocial, subsidios y atención para personas cuidadoras
La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Asuntos para la Mujer, realizará este viernes 25 de septiembre una nueva jornada de las Rutas del Cuidado, dirigida a personas que se encargan del cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
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La actividad se desarrollará en la cancha del barrio Bruselas, donde los cuidadores podrán acceder gratuitamente a diferentes servicios y recibir orientación sobre programas y beneficios disponibles.
La jornada fue diseñada para acercar en un mismo lugar la oferta institucional dirigida a esta población, teniendo en cuenta las necesidades identificadas durante los encuentros del Comité Intersectorial del Cuidado.
Entre los servicios disponibles estarán atenciones básicas en salud, optometría, odontología, nutrición y vacunación, además de un centro de escucha y atención psicológica.
También habrá orientación para la obtención del certificado de discapacidad, inscripción a programas dirigidos a esta población, actualización de datos y orientación sobre clasificación del Sisbén.
Los asistentes podrán recibir además asesoría jurídica y psicosocial, orientación frente a posibles vulneraciones de derechos, información sobre subsidios e inscripción a programas sociales.
La jornada contará con la participación de entidades como la Personería, Comfamiliar y Comfenalco, entre otras instituciones que se sumarán a la oferta de servicios.
También se desarrollarán actividades de bienestar como rumbaterapia y ludoteca móvil, además de orientación específica sobre el acceso al subsidio para cuidadores.
La secretaria de Desarrollo Social, Ana Milena Jiménez, destacó que la iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios para quienes diariamente dedican su tiempo al cuidado de otras personas.
Las Rutas del Cuidado hacen parte de las estrategias del Distrito para acercar la oferta institucional y generar espacios de atención, orientación y bienestar para las personas cuidadoras de Cartagena.