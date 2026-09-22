Este viernes regresan las Rutas del Cuidado para cuidadores en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Asuntos para la Mujer, realizará este viernes 25 de septiembre una nueva jornada de las Rutas del Cuidado, dirigida a personas que se encargan del cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

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La actividad se desarrollará en la cancha del barrio Bruselas, donde los cuidadores podrán acceder gratuitamente a diferentes servicios y recibir orientación sobre programas y beneficios disponibles.

La jornada fue diseñada para acercar en un mismo lugar la oferta institucional dirigida a esta población, teniendo en cuenta las necesidades identificadas durante los encuentros del Comité Intersectorial del Cuidado.

Entre los servicios disponibles estarán atenciones básicas en salud, optometría, odontología, nutrición y vacunación, además de un centro de escucha y atención psicológica.

También habrá orientación para la obtención del certificado de discapacidad, inscripción a programas dirigidos a esta población, actualización de datos y orientación sobre clasificación del Sisbén.

Los asistentes podrán recibir además asesoría jurídica y psicosocial, orientación frente a posibles vulneraciones de derechos, información sobre subsidios e inscripción a programas sociales.

La jornada contará con la participación de entidades como la Personería, Comfamiliar y Comfenalco, entre otras instituciones que se sumarán a la oferta de servicios.

También se desarrollarán actividades de bienestar como rumbaterapia y ludoteca móvil, además de orientación específica sobre el acceso al subsidio para cuidadores.

La secretaria de Desarrollo Social, Ana Milena Jiménez, destacó que la iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios para quienes diariamente dedican su tiempo al cuidado de otras personas.

Las Rutas del Cuidado hacen parte de las estrategias del Distrito para acercar la oferta institucional y generar espacios de atención, orientación y bienestar para las personas cuidadoras de Cartagena.