Expo Mujer Bolívar 2026 reunió a más de 135 líderes y emprendedoras

ás de 135 mujeres empresarias, emprendedoras, líderes y representantes de distintos sectores se dieron cita en Expo Mujer Bolívar 2026 – “Líderes que Inspiran”, un encuentro organizado por Actuar por Bolívar para promover el aprendizaje, la conexión y el reconocimiento del liderazgo femenino.

La jornada permitió poner sobre la mesa las experiencias, desafíos y aprendizajes que acompañan a las mujeres que han decidido emprender, liderar proyectos y generar transformaciones en sus comunidades.

Angélica Ávila Navarro, directora ejecutiva (E) de Actuar por Bolívar, destacó la importancia de generar estos espacios como parte del acompañamiento que brinda la organización a iniciativas que buscan ampliar las oportunidades y contribuir al desarrollo de las comunidades.

Durante el evento también participaron mujeres con trayectoria en diferentes campos. Paola De La Espriella compartió su experiencia de crecimiento personal y profesional, mientras que Mary Angulo, mentora de belleza y fundadora de Mary Angulo Beauty Center, presentó las 14 “semillas” que, según su experiencia, fueron fundamentales para convertirse en empresaria.