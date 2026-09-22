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22 sep 2026 Actualizado 19:21

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Expo Mujer Bolívar 2026 reunió a más de 135 líderes y emprendedoras

El encuentro, organizado por Actuar por Bolívar, abrió un espacio para compartir experiencias sobre liderazgo

Foto: Actuar por Bolívar.

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ás de 135 mujeres empresarias, emprendedoras, líderes y representantes de distintos sectores se dieron cita en Expo Mujer Bolívar 2026 – “Líderes que Inspiran”, un encuentro organizado por Actuar por Bolívar para promover el aprendizaje, la conexión y el reconocimiento del liderazgo femenino.

La jornada permitió poner sobre la mesa las experiencias, desafíos y aprendizajes que acompañan a las mujeres que han decidido emprender, liderar proyectos y generar transformaciones en sus comunidades.

Angélica Ávila Navarro, directora ejecutiva (E) de Actuar por Bolívar, destacó la importancia de generar estos espacios como parte del acompañamiento que brinda la organización a iniciativas que buscan ampliar las oportunidades y contribuir al desarrollo de las comunidades.

Durante el evento también participaron mujeres con trayectoria en diferentes campos. Paola De La Espriella compartió su experiencia de crecimiento personal y profesional, mientras que Mary Angulo, mentora de belleza y fundadora de Mary Angulo Beauty Center, presentó las 14 “semillas” que, según su experiencia, fueron fundamentales para convertirse en empresaria.

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