Cayó alias ‘Gonzalito’, presunto integrante de ‘Los Corales’, por secuestro extorsivo

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó por orden judicial a alias ‘Gonzalito’, de 23 años, señalado de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Corales’ y requerido por el delito de secuestro extorsivo.

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El procedimiento fue realizado por unidades del GAULA de la Policía en las playas de un sector turístico de Cartagena, luego de una investigación que permitió establecer, según las autoridades, su presunta relación con el secuestro de dos ciudadanos mexicanos ocurrido el 15 de agosto de 2025.

De acuerdo con la investigación, los extranjeros se movilizaban en una lancha desde Tierra Bomba hacia Cartagena cuando, en medio del trayecto, habrían sido interceptados y retenidos contra su voluntad.

Los presuntos integrantes de la estructura criminal habrían exigido entonces $1,8 millones a cambio de respetar la vida e integridad de los ciudadanos mexicanos.

Tras conocer el caso, las autoridades iniciaron las labores de investigación que permitieron, el 11 de octubre de 2025, capturar a tres presuntos integrantes de ‘Los Corales’, identificados con los alias de ‘El Camarón’, ‘El Bebo’ y ‘El Gago’, quienes también estarían vinculados con el hecho.

Sin embargo, las investigaciones continuaron para establecer la participación de otros integrantes de la estructura. En ese proceso, los investigadores del GAULA lograron ubicar a alias ‘Gonzalito’, quien, según la Policía, sería el último integrante pendiente por capturar dentro de esta investigación.

El capturado registra además una anotación judicial por el delito de lesiones personales y fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

El teniente coronel Alejandro Salgado, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó que la captura hace parte de las acciones contra estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con estos delitos a través de la línea 165 del GAULA, bajo el lema: “Yo no pago, yo denuncio”.