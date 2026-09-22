Capitanía de Puerto de Cartagena cumple 58 años impulsando el desarrollo marítimo de la ciudad

La Capitanía de Puerto de Cartagena conmemoró este 20 de septiembre sus 58 años de servicio a la Nación, destacando su papel en la seguridad marítima, el desarrollo portuario, el turismo náutico y la planificación de los espacios costeros de la ciudad.

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Las cifras recientes reflejan la importancia de esta actividad para Cartagena. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, fueron registradas 53.376 motonaves dedicadas al transporte de pasajeros y actividades turísticas, que movilizaron a más de 1.239.149 personas hacia diferentes destinos y atractivos marítimos.

De acuerdo con la autoridad marítima, estos resultados evidencian el crecimiento de la actividad náutica y turística y, al mismo tiempo, el trabajo de inspección, control y vigilancia que se realiza para garantizar operaciones seguras y proteger la vida humana en el mar.

Durante casi seis décadas, la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto, ha acompañado la transformación de Cartagena en un referente para el comercio marítimo, la industria portuaria, la navegación recreativa y el turismo.

La entidad también ha participado en proyectos relacionados con el desarrollo urbano y costero de la ciudad. Entre ellos se encuentran el Gran Malecón del Mar, la recuperación integral de El Laguito y la Marina La Heroica, iniciativas que requieren coordinación entre las autoridades marítimas, el Distrito, el sector privado y las comunidades.

La Capitanía de Puerto destacó que esta articulación busca encontrar un equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y turismo y la protección de los ecosistemas marinos y costeros.

Con 58 años de trayectoria, la Dimar aseguró que continuará fortaleciendo sus capacidades técnicas, científicas y operacionales para contribuir al desarrollo de Cartagena, una ciudad cuya economía y proyección turística mantienen una estrecha relación con el mar.