Carro quedó prácticamente destruido tras fuerte choque con camioneta en Cartagena

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía al Mar, a la salida del barrio Crespo, en el norte de Cartagena.

Según la información preliminar, una camioneta de alta gama y un vehículo particular chocaron de frente, provocando un fuerte impacto que dejó importantes daños materiales.

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El carro particular llevó la peor parte y quedó prácticamente destruido, con graves afectaciones en su estructura.

Como consecuencia del accidente, tres personas resultaron lesionadas y fueron atendidas tras el siniestro. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de sus heridas.

El choque también provocó una importante congestión vehicular en este corredor, mientras se adelantaban las labores para retirar los automotores involucrados y restablecer la movilidad.

Las autoridades adelantan las respectivas verificaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.