Cartagena cuenta desde ahora con una nueva plataforma internacional enfocada en la formación y proyección de jóvenes y nuevos talentos. Se trata de Coverlook Internacional, iniciativa que llega desde Miami con una propuesta centrada en liderazgo, imagen, comunicación, pasarela y desarrollo artístico.

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La apertura oficial se realizó el viernes 18 de septiembre en el Centro Comercial Los Ejecutivos, en una jornada que reunió moda, formación y talento, y que contó con la participación especial de Karla Martín Leyes, Miss Fotogénica Internacional.

Durante el evento se presentaron las propuestas de AC Clothing, la diseñadora Carolina Osorio y el diseñador Víctor Martínez, quienes hicieron parte de la pasarela de lanzamiento de esta plataforma.

El cierre estuvo a cargo de Ana Karina Peñaranda, directora del evento y fundadora de Miss Fotogénica Internacional y Coverlook Internacional, quien explicó que la iniciativa busca ir más allá de los escenarios de moda y ofrecer herramientas para el crecimiento integral de los participantes.

“Queremos abrir puertas a quienes tienen talento y buscan una oportunidad para crecer. No se trata solamente de una pasarela; buscamos formar personas con herramientas para comunicarse, liderar, desarrollar su imagen y proyectarse hacia nuevos escenarios”, afirmó Peñaranda.

Coverlook Internacional desarrollará procesos de formación en pasarela, fotografía, expresión escénica, comunicación, imagen y liderazgo, dirigidos a nuevos talentos de Cartagena y otras regiones del país.

Uno de los principales anuncios de esta nueva etapa es que Cartagena será sede de Miss Fotogénica Colombia en enero de 2027, certamen que reunirá participantes provenientes de diferentes regiones de Colombia.

Como antesala del evento nacional, el próximo 30 de septiembre se realizará la Gran Imposición de Bandas en el Baluarte San Ignacio, ceremonia en la que las participantes recibirán las bandas que las identificarán durante el proceso.

Con esta llegada, Cartagena suma una nueva plataforma orientada a la formación y conexión de talentos, con la intención de acercarlos a escenarios nacionales e internacionales y ampliar sus oportunidades dentro de la industria de la moda, la comunicación y el desarrollo artístico.