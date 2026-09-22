Mujer fue capturada en zona turística presuntamente involucrada en casos de hurto a visitantes

En el marco de las acciones adelantadas por la Policía Nacional en Cartagena, para prevenir y contrarrestar el hurto a turistas en los sectores de mayor afluencia, unidades de la Zona de Atención lograron la captura de una mujer por el delito de falsedad personal, conocida como “Linita” de 20 años, luego de establecer que se identificaba con un documento de identidad que no correspondía a su verdadera identidad.

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Los hechos se registraron en un sector de El Laguito, donde los uniformados adelantaron la verificación de identidad de la mujer, quien pretendía ingresar y hospedarse en un hotel utilizando una cédula de ciudadanía que correspondía a otra persona. Durante el procedimiento, los policías establecieron la irregularidad del documento y procedieron a su captura por el delito de falsedad personal.

De acuerdo con las líneas investigativas adelantadas por las autoridades, la mujer presuntamente se aprovechaba de encuentros previamente concertados mediante servicios de acompañamiento para ganarse la confianza de turistas, principalmente extranjeros, y posteriormente cometer hurtos. Las investigaciones buscan establecer su posible participación en otros hechos registrados bajo esta modalidad en sectores turísticos de la ciudad.

El comandante del Primer Distrito de Policía, Teniente Coronel Efrén Castro , destacó que la mujer fue dejada a disposición de las autoridades competentes por el delito de falsedad personal, mientras avanzan las investigaciones encaminadas a determinar su posible responsabilidad en otros hechos delictivos.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo los controles en las zonas turísticas y recomienda a los visitantes tomar medidas de autoprotección, verificar la procedencia de los servicios que contraten y mantener precaución al establecer contacto con desconocidos, con el fin de prevenir afectaciones a su integridad y reducir el riesgo de ser víctimas de hurtos, estafas u otras conductas delictivas.