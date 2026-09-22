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22 sep 2026 Actualizado 08:53

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La Policía Nacional en Bolívar reduce en 80 % los homicidios durante el día de Amor y Amistad

18 personas fueron capturadas por diferentes delitos durante los operativos de seguridad

La Policía Nacional en Bolívar reduce en 80 % los homicidios durante el día de Amor y Amistad

La Policía Nacional en Bolívar reduce en 80 % los homicidios durante el día de Amor y Amistad

La Policía Nacional en Bolívar reduce en 80 % los homicidios durante el día de Amor y Amistad
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La Policía Nacional en el departamento de Bolívar presentó el balance delictivo correspondiente al día de Amor y Amistad, destacando una importante reducción en los principales delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, frente al mismo periodo de 2025.

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El homicidio disminuyó un 80 %, al pasar de 5 casos en 2025 a 1 caso en 2026. Las lesiones personales registraron una reducción del 77 %, pasando de 9 a 2 casos. En cuanto al hurto en todas sus modalidades, se obtuvo una reducción del 96 %. Asimismo, la violencia intrafamiliar disminuyó un 83 %, pasando de 6 a un caso.

En materia operativa, durante este fin de semana fueron capturadas 18 personas en Magangué, Arjona, San Estanislao, Calamar, Mahates, Soplaviento, El Carmen de Bolívar y San Jacinto, por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; uso de documento público falso; fraude a resolución administrativa de Policía; lesiones personales; violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público.

Durante estos procedimientos fueron incautados 276,4 dosis de estupefacientes, entre marihuana y cocaína, y dos armas de fuego. Además, se logró la recuperación de un computador portátil y tres motocicleta, elementos que habían sido hurtados.

De igual manera, los uniformados impusieron 21 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, como parte de las acciones de prevención y control desarrolladas durante la celebración.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el comportamiento ciudadano durante esta fecha: “Agradecemos a los bolivarenses por tener un buen comportamiento durante este fin de semana de Amor y Amistad. Estos resultados reflejan el trabajo permanente de nuestros uniformados y el compromiso de la comunidad con la seguridad y la convivencia”.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control en los diferentes municipios del departamento, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los bolivarenses.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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