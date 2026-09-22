La Policía Nacional en Bolívar reduce en 80 % los homicidios durante el día de Amor y Amistad

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar presentó el balance delictivo correspondiente al día de Amor y Amistad, destacando una importante reducción en los principales delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, frente al mismo periodo de 2025.

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El homicidio disminuyó un 80 %, al pasar de 5 casos en 2025 a 1 caso en 2026. Las lesiones personales registraron una reducción del 77 %, pasando de 9 a 2 casos. En cuanto al hurto en todas sus modalidades, se obtuvo una reducción del 96 %. Asimismo, la violencia intrafamiliar disminuyó un 83 %, pasando de 6 a un caso.

En materia operativa, durante este fin de semana fueron capturadas 18 personas en Magangué, Arjona, San Estanislao, Calamar, Mahates, Soplaviento, El Carmen de Bolívar y San Jacinto, por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; uso de documento público falso; fraude a resolución administrativa de Policía; lesiones personales; violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público.

Durante estos procedimientos fueron incautados 276,4 dosis de estupefacientes, entre marihuana y cocaína, y dos armas de fuego. Además, se logró la recuperación de un computador portátil y tres motocicleta, elementos que habían sido hurtados.

De igual manera, los uniformados impusieron 21 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, como parte de las acciones de prevención y control desarrolladas durante la celebración.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el comportamiento ciudadano durante esta fecha: “Agradecemos a los bolivarenses por tener un buen comportamiento durante este fin de semana de Amor y Amistad. Estos resultados reflejan el trabajo permanente de nuestros uniformados y el compromiso de la comunidad con la seguridad y la convivencia”.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control en los diferentes municipios del departamento, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los bolivarenses.