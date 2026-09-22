Cotecmar se convierte en la primera empresa de Cartagena reconocida en reducir su huella de carbono

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar) recibió el reconocimiento “Huella de Carbono Medida y Reducida 2024”, otorgado por la Cámara de Comercio de Cartagena y Bureau Veritas, en el marco del programa Cartagena Descarbonizada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con esta distinción, Cotecmar se convierte, de acuerdo con la organización, en la primera empresa de Cartagena en recibir este reconocimiento, que destaca los avances alcanzados en la medición y reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El reconocimiento hace parte de las acciones que la corporación viene desarrollando para avanzar hacia una operación más sostenible y fortalecer la incorporación de criterios ambientales en sus procesos industriales.

Durante sus 26 años de trayectoria, Cotecmar ha desarrollado capacidades en ciencia, tecnología e ingeniería naval al servicio del país y la región, mientras incorpora la innovación y la sostenibilidad como parte de su evolución empresarial.

“Este reconocimiento reafirma que la sostenibilidad es parte de nuestra forma de hacer industria. Medir y reducir nuestra huella de carbono nos permite identificar oportunidades, tomar mejores decisiones y avanzar hacia una operación cada vez más responsable con el medio ambiente y con el futuro de Cartagena y Colombia”, afirmó el capitán de navío Luis Alejandro Villegas, vicepresidente ejecutivo de Cotecmar.

La corporación señaló que continuará trabajando en la medición, reducción y posterior compensación de su huella de carbono, como parte de su aporte a los procesos de descarbonización de Cartagena y Colombia.