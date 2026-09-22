Medical Wings llevará brigada médica gratuita a comunidad de San Francisco

Cartagena recibirá entre el 25 y el 27 de septiembre la brigada médica Medical Wings, una iniciativa que busca acercar servicios de salud a comunidades de la ciudad con el respaldo de American Airlines y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

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La jornada se desarrollará en la Institución Lázaro Martínez Olier, ubicada en el barrio San Francisco, sector Paraíso, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde durante los tres días de atención.

El equipo de profesionales ofrecerá servicios especializados en odontología, oftalmología, pediatría y optometría, con el propósito de brindar atención en áreas fundamentales para la población beneficiaria.

Como parte de la iniciativa social, Medical Wings también realizará la donación de una silla de ruedas para una persona de la comunidad con movilidad reducida.

“Esta jornada forma parte del compromiso que tenemos desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez con el bienestar de Cartagena y de las comunidades aledañas a nuestra operación. Junto a American Airlines y Medical Wings, llevamos atención en salud a quienes más la necesitan, porque nuestra misión va más allá de la conectividad aérea”, señaló Lorena Contreras, coordinadora del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

La brigada se suma así a las acciones de responsabilidad social impulsadas alrededor de la operación aeroportuaria, llevando servicios médicos directamente a una comunidad de Cartagena durante tres jornadas consecutivas.