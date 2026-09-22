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22 sep 2026 Actualizado 11:59

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Joven falleció tras chocar contra un árbol entre Zambrano y Plato- Magdalena: una mujer está herida

La pareja se desplazaba desde Montería

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Jesús Tapia Núñez es la víctima fatal de un accidente de tránsito ocurrido entre las poblaciones de Zambrano- Bolívar y Plato- Magdalena; según información conocida por Caracol Radio el joven chocó la camioneta que conducía contra un árbol.

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Cuentan testigos, que el hoy occiso manejaba una Toyota TXL de placas UEQ-012 y por circunstancias que son materia de investigación, impactó contra una gruesa planta ubicada a un costado de la carretera.

Mal heridos una mujer que lo acompañaba, y él, alcanzaron a ser llevados hasta el Hospital Fray Luis de León de Plato, donde los galenos de turno reportaron la muerte del hombre, mientras que la femenina se encuentra con pronóstico reservado.

Sobre el hoy difunto, se supo que es natural de San Juan Nepomuceno y que se desplazaba desde Montería a territorio plateño.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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