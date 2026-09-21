Vendió un vapeador en colegio de Floridablanca, Santander; lo expulsaron y puso tutela

Bucaramanga

Cindy Dayana Gómez, una abogada informó que su hijo de 14 años, estudiante del colegio Gimnasio San Diego de Floridablanca, Santander, fue expulsado porque vendió un dispositivo electrónico tipo vapeador a uno de sus compañeros.

Ese hecho, generó una sanción, la cancelación de la matrícula en cuestión de horas a lo que la familia respondió con una acción de tutela.

El recurso judicial fue interpuesto en el juzgado tercero de pequeñas causas y competencia múltiple de Floridablanca que falló a favor del estudiante.

La juez concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, presunción de inocencia, educación y permanencia en el sistema educativo igualdad, intimidad, interés superior y prevalencia de los derechos de los niños del menor.

También ordenó al Gimnasio San Diego que en un término perentorio de cuarenta y ocho horas “rehaga el trámite del procedimiento sancionatorio que conllevó a la expulsión del estudiante”.

Además, el juzgado le expresa al colegio que en 24 horas garantice el reintegro inmediato del menor a sus actividades académicas presenciales, permitiéndole recuperar las clases, evaluaciones, trabajos y actividades que dejó de realizar durante el lapso de su exclusión, sin inasistencias injustificadas, calificaciones adversas ni consecuencias académicas derivadas de la sanción”.

El juzgado dice que el colegio “deberá velar y procurar que el menor no sea objeto de algún tipo de discriminación o revictimización por el presente asunto”.