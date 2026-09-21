Piedecuesta será escenario de la Temporada de Cine Colombiano
Los próximos días 25 y 26 de septiembre se vivirá en Piedecuesta una programación gratuita de Cine colombiano.
La programación comenzará el viernes 25 de septiembre en la Institución Educativa Distrital Nigrinis, donde se realizará un taller de sensibilización en cine dirigido a los estudiantes, de la mano de la Fundación de Cine Infantil y Juvenil.
Andrea Afanador, directora de Fomento Proimágenes, explicó que “Se presentaran cortometrajes como: Zapatillas de Mónica Juanita Hernández; Quedado de Andrés Rafael Castillo y Diego Castillo; y Color piel de Fidel Barbosa y Sebastián Castaño”.
Las actividades continuarán el sábado 26 de septiembre a las 8:30 de la mañana en la Biblioteca Eloy Valenzuela, con un taller de mediación audiovisual dirigido a gestores culturales, docentes, bibliotecarios y personas interesadas en el cine y el audiovisual. Esta actividad se desarrolla de la mano del Ministerio de las Culturas.
La jornada finalizará a las 5:30 de la tarde en el auditorio Gonzalo Prada Mantilla, Piedecuesta. Los asistentes podrán disfrutar del largometraje colombiano Esto se calentó, dirigido por Carlos Gabriel Vergara, y del cortometraje Estamos en el mapa, de Santiago Cárdenas.
Indicó Afanador “La función será gratuita y apta para todo público hasta completar aforo, por lo que las familias de Piedecuesta y área Metropolitana podrán asistir con sus acompañantes”.
La presencia de la Temporada de Cine Colombiano en Piedecuesta hace parte de una iniciativa que busca acercar las producciones nacionales a diferentes territorios del país. Este año, la programación llegará a 24 municipios de 19 departamentos, con funciones y actividades de formación y mediación audiovisual.
Santander, Piedecuesta será el punto de inicio de este recorrido, también llegará a municipios como Norte de Santander, Risaralda y Quindío.
“Es importante contarles que el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se nutre de una contribución parafiscal sobre la boleta de cine, es decir, cada vez que una persona en Colombia asiste a una sala de cine a ver una película de cualquier nacionalidad, hay un porcentaje de esa boleta que va al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico”, indicó.