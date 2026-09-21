Estudiantes de la Normal Superior de Bucaramanga protestan y piden la salida de la rectora

Estudiantes de la Escuela Normal mantienen su inconformidad con la actual administración del colegio y aseguran que, después de varios meses de reuniones, derechos de petición y mesas de trabajo, no han recibido soluciones concretas.

Los reclamos están relacionados con contratación y transparencia, manejo de docentes y horarios, condiciones de mobiliario e infraestructura, cambios de jornada, funcionamiento del PAE y participación de los estudiantes.

Una madre de familia señaló que las protestas comenzaron desde inicios de año y que, aunque se han realizado encuentros con la Secretaría de Educación y otras entidades, las respuestas no han resuelto los problemas planteados por la comunidad educativa.

“Ya estamos cansados de tantas mesas de trabajo y cero soluciones”, aseguró. La madre también afirmó que el plantón más reciente fue organizado por los propios estudiantes y rechazó que exista una instrumentalización por parte de profesores, padres de familia o sectores políticos.

Los padres sostienen además que todavía no les han entregado las actas de dos mesas de trabajo realizadas con estudiantes y cuestionan que, según ellos, después de estos encuentros las autoridades aseguren que la situación está bajo control.

Dentro de los reclamos aparecen señalamientos de presunto acoso laboral contra docentes. Según la madre consultada, algunos profesores han solicitado traslados y otros evitarían denunciar por temor a consecuencias laborales.

Esas denuncias corresponden a la versión de los padres y deberán ser respondidas por la rectoría y las autoridades educativas.

La petición de una parte de la comunidad educativa ya no se limita a nuevas reuniones. Padres y estudiantes están solicitando un cambio en la administración de la institución y la salida de la actual rectora.

Aseguran que seguirán respaldando las manifestaciones de los estudiantes mientras no haya respuestas concretas frente a los reclamos que vienen planteando desde comienzos de año.