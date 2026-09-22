Los hornos de cal que ayudaron a construir Cartagena vuelven al debate patrimonial

Cartagena puso nuevamente la mirada sobre los hornos de cal, haciendas y pozos que fueron fundamentales para construir y mantener las fortificaciones de la ciudad durante la época colonial.

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El tema fue abordado en el primer Encuentro de Investigación y Academia sobre los complejos de producción del Paisaje Cultural Fortificado, que reunió a entidades públicas, investigadores, docentes y organizaciones patrimoniales.

Uno de los principales retos discutidos fue cómo conservar estos bienes cuando se encuentran en propiedades privadas, buscando equilibrar los derechos de los propietarios con el interés colectivo de proteger el patrimonio histórico.

Los complejos fueron declarados Monumentos Nacionales en 1995 y posteriormente incorporados a los instrumentos de protección del patrimonio de Cartagena. Sin embargo, los participantes señalaron que la declaratoria no es suficiente y que se necesitan recursos, gestión y participación comunitaria para garantizar su conservación.

La investigación que impulsa este proceso estudia además una posible propuesta de gobernanza que articule a entidades públicas, propietarios, comunidades, academia y organizaciones patrimoniales.

La iniciativa busca que estos espacios, hoy poco conocidos por buena parte de los cartageneros, pasen de ser únicamente bienes protegidos por normas a convertirse en lugares de memoria, investigación y apropiación ciudadana.