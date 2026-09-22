Taxistas del aeropuerto tendrán reubicación temporal mientras avanzan obras del Rafael Núñez

Una nueva mesa de trabajo entre OINAC, la Alcaldía de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la interventoría del contrato de concesión permitió avanzar en una alternativa para resolver la situación que se venía presentando con el gremio de taxistas del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

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Durante la reunión, realizada este lunes 21 de septiembre, se planteó como primera medida la reubicación temporal de la oficina administrativa de los taxistas en un espacio público entregado en concesión, ubicado junto a la actual sede del gremio.

La propuesta fue bien recibida por los taxistas, lo que abre la puerta a continuar con el proceso de concertación mientras avanzan las obras prioritarias de ampliación y modernización de la terminal aérea.

Además de esta solución temporal, las partes plantearon una alternativa para garantizar la permanencia del servicio a futuro. La Alcaldía Distrital se comprometió a garantizar un espacio permanente para el gremio, que será definido una vez culminen las obras de ampliación y modernización del aeropuerto.

El objetivo es que los conductores puedan continuar prestando el servicio público de transporte individual tipo taxi a los usuarios de la terminal, mientras se desarrolla la transformación de la infraestructura aeroportuaria.

Ahora, las entidades deberán definir la figura jurídica que permitirá formalizar los acuerdos, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el contrato de concesión.

La mesa también ratificó el reconocimiento de los taxistas como actores fundamentales del ecosistema aeroportuario, debido al papel que cumplen en la movilidad de los pasajeros que llegan y salen de Cartagena.

El acuerdo representa un avance en la búsqueda de una salida concertada entre las partes y permite mantener sobre la mesa dos objetivos: garantizar la continuidad del servicio de taxis y avanzar con las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.