Emprendedores de Cartagena y Turbana podrán recibir asesoría gratis para fortalecer sus negocios

Los emprendedores de Cartagena y Turbana tienen una nueva oportunidad para fortalecer sus negocios con acompañamiento especializado y sin costo. La Cámara de Comercio de Cartagena y la Universidad de Cartagena, a través de su Centro de Transferencia, Innovación y Emprendimiento (CTIE), abrieron la convocatoria de la Clínica del Emprendedor, en el marco de la iniciativa Tejiendo Progreso en Bolívar.

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La estrategia busca que micro y pequeños empresarios puedan identificar las principales dificultades de sus negocios y encontrar herramientas prácticas para mejorar su funcionamiento, aumentar su capacidad de gestión y avanzar hacia una mayor sostenibilidad.

La Universidad de Cartagena, mediante el CTIE, participa como uno de los aliados fundamentales del programa, aportando su experiencia en transferencia, innovación y emprendimiento para acompañar a los empresarios en el diagnóstico y fortalecimiento de sus unidades productivas.

Los participantes podrán recibir asesorías en cuatro áreas. En marketing y comercialización, aprenderán a identificar a sus clientes, fortalecer su propuesta de valor, organizar sus contactos en WhatsApp Business y utilizar sus redes sociales con objetivos definidos.

En el componente administrativo, podrán mejorar la organización de pedidos, inventarios, documentos y responsabilidades. En el área operativa, revisarán sus procesos para identificar pérdidas de tiempo, materiales o clientes.

También recibirán acompañamiento financiero para aprender a separar las finanzas personales de las del negocio, calcular costos, establecer precios y analizar si realmente están generando ganancias.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria contempla 2.320 cupos y está dirigida a negocios que cumplan tres condiciones:

Estar ubicados en Cartagena o Turbana .

. Tener mínimo dos años de funcionamiento .

. Contar con ventas demostradas.

La inscripción es gratuita y puede realizarse en www.clinicadelemprendedor.com. Los cupos serán asignados en el orden en que se reciban las inscripciones.

La iniciativa busca que los empresarios cuenten con el respaldo de la Cámara de Comercio de Cartagena y la Universidad de Cartagena para convertir las dificultades cotidianas de sus negocios en oportunidades de mejora y crecimiento.