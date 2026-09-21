Comunidad de la vereda Palogordo en Girón pide presencia militar permanente por inseguridad

La preocupación por la seguridad crece entre los habitantes de las zonas rurales cercanas al centro carcelario de Palogordo, en Santander. La comunidad asegura que los recientes hechos de violencia han generado temor entre campesinos, trabajadores, jóvenes y niños que diariamente deben transitar por las vías del sector.

Una de las líderes comunitarias de la vereda Palogordo señaló que la situación no afecta únicamente a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, sino también a los habitantes de sectores como Chocoa, Chocoita, Llano Grande, Nuevo Girón, Acapulco y zonas rurales de Piedecuesta.

“Nosotros todos los días transitamos por la vía principal, llevando a nuestros niños a la escuela, los niños al colegio, la gente a trabajar. Vivimos en una osadía todos los días pensando que nos pueda llegar a pasar”, manifestó.

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La líder comunitaria recordó que los problemas de seguridad en este corredor no son nuevos y aseguró que en años anteriores también se han registrado hechos violentos. Sin embargo, indicó que la preocupación aumentó recientemente tras las amenazas contra el director del centro carcelario, la aparición de panfletos y el asesinato de un uniformado.

Según relató, el temor también se incrementó luego del hallazgo de un cilindro sospechoso sobre la vía durante la madrugada del viernes. La situación obligó a alertar a las autoridades y generó preocupación entre quienes utilizan esta carretera desde las primeras horas del día.

A esto se suma la presencia de drones que, según la comunidad, cuando son observados en la zona generan alarma y motivan llamados a las autoridades para verificar su procedencia.

“Hasta los niños ya temen salir a la escuela, ya los niños temen salir, los jóvenes, ya hasta uno mismo teme salir porque uno no sabe con quién se vaya a encontrar en el camino”, expresó la líder.

Piden presencia del Ejército las 24 horas

Durante una reunión de seguridad realizada con autoridades departamentales, Policía Metropolitana, Ejército Nacional y la Secretaría del Interior de Santander, los habitantes plantearon la necesidad de reforzar la presencia institucional en las zonas rurales.

La principal solicitud es que el Ejército tenga presencia permanente, las 24 horas del día, en los alrededores del centro carcelario. La comunidad considera que la extensión del terreno del establecimiento penitenciario permitiría, incluso, instalar una pequeña base militar que facilite la reacción ante cualquier situación de riesgo.

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Aunque las autoridades anunciaron el incremento de los dispositivos de seguridad, con más motocicletas, uniformados y drones para vigilar el sector, los habitantes esperan que las medidas anunciadas se mantengan de manera permanente.

La líder comunitaria también destacó el compromiso de instalar cámaras de vigilancia en puntos estratégicos y pidió que se fortalezca la capacidad de respuesta durante las noches, especialmente en las zonas rurales donde, según explicó, el ingreso de los organismos de seguridad puede resultar más complejo.

La comunidad espera que los compromisos anunciados tras el consejo de seguridad se traduzcan en mayor presencia institucional y permitan recuperar la tranquilidad de las familias que diariamente transitan por este corredor rural de Santander.