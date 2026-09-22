Una persona muerta y una lesionada deja un accidente de tránsito en la variante de Ibagué

Ibagué

Un lamentable accidente de tránsito se registró en la mañana del martes 22 de septiembre en la variante de Ibagué dejando un saldo de una persona muerta y una más gravemente herida tras el volcamiento de un vehículo particular.

Según conoció Caracol Radio, al salir de una curva el vehículo al parecer se salió de la vía golpeando el andén, lo que habría ocasionado el volcamiento del automotor.

Por ahora como versión preliminar se afirma que las personas que se movilizaban en el vehículo de placas KSO 331 del municipio de Mariquita al parecer serían estudiantes que se desplazaban por este corredor vial en horas de la mañana.

A la zona arribaron las autoridades que adelantaron el levantamiento del cuerpo de la víctima de este siniestro vial, por otra parte, se avanza en la investigación de las causas de este hecho.

Este corredor vial fundamental en el paso desde el occidente hacia el centro del país, estuvo cerrado durante varios minutos mientras se adelantaban las labores por parte de las autoridades.

Las autoridades de Ibagué recomiendan a los conductores respetar las normas de tránsito y evitar los excesos de velocidad, factores determinantes al momento de registrase un accidente de tránsito.