Después de 15 años Mesa de Participación de Víctimas en Santa Marta cuenta con un espacio propio/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Por primera vez desde la expedición de la Ley 1448 de 2011, la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de Santa Marta cuenta con un espacio propio para sesionar, organizarse y atender a las víctimas que representa.

Con esta entrega, el Distrito cumple una obligación del Protocolo de Participación, que ordena a las entidades territoriales garantizar las condiciones para el funcionamiento de las mesas.

La entrega de la sede se suma al aumento de los recursos que la Alcaldía destina a la Mesa de Víctimas, que pasaron de 143 millones de pesos en 2023 a 240 millones de pesos en 2024 y a 350 millones de pesos en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 144,8%.

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“Que las víctimas tengan un lugar propio no es un asunto menor. Significa reconocerlas como actoras políticas permanentes de la ciudad y no como invitadas a espacios ajenos, y significa también que su participación, que durante años dependió de la voluntad de terceros, hoy cuenta con condiciones reales para ejercerse con autonomía”, señaló Jennifer Del Toro Granados, alta consejera para la Paz y el Posconflicto del Distrito.