Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 sep 2026 Actualizado 14:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Después de 15 años Mesa de Participación de Víctimas en Santa Marta cuenta con un espacio propio

La Alcaldía Distrital entregó en comodato un espacio para el funcionamiento.

Después de 15 años Mesa de Participación de Víctimas en Santa Marta cuenta con un espacio propio/ Alcaldía de Santa Marta.

Después de 15 años Mesa de Participación de Víctimas en Santa Marta cuenta con un espacio propio/ Alcaldía de Santa Marta.

Después de 15 años Mesa de Participación de Víctimas en Santa Marta cuenta con un espacio propio/ Alcaldía de Santa Marta.
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

Por primera vez desde la expedición de la Ley 1448 de 2011, la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de Santa Marta cuenta con un espacio propio para sesionar, organizarse y atender a las víctimas que representa.

Con esta entrega, el Distrito cumple una obligación del Protocolo de Participación, que ordena a las entidades territoriales garantizar las condiciones para el funcionamiento de las mesas.

La entrega de la sede se suma al aumento de los recursos que la Alcaldía destina a la Mesa de Víctimas, que pasaron de 143 millones de pesos en 2023 a 240 millones de pesos en 2024 y a 350 millones de pesos en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 144,8%.

Le puede interesar:

Modelo de aseo en Santa Marta está agotado por lo que se evalúa iniciar un nuevo esquema

“Que las víctimas tengan un lugar propio no es un asunto menor. Significa reconocerlas como actoras políticas permanentes de la ciudad y no como invitadas a espacios ajenos, y significa también que su participación, que durante años dependió de la voluntad de terceros, hoy cuenta con condiciones reales para ejercerse con autonomía”, señaló Jennifer Del Toro Granados, alta consejera para la Paz y el Posconflicto del Distrito.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado