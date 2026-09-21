Presley Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a los 27 años

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció este domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación a los 27 años, según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles.

“La familia pide privacidad en este momento tan difícil y doloroso”, declaró un representante.

¿De qué murió Presley Gerber?

No se dio a conocer la causa del fallecimiento.

Lea también: Brad Pitt volverá a protagonizar la secuela de la película postapocalíptica “Guerra mundial Z”

¿Quién era Presley?

Nacido y criado en Los Ángeles, Gerber inició su carrera como modelo al firmar con IMG Models a los 15 años y participó en diversas campañas, incluido un anuncio de Pepsi en 2018 junto a su madre.

Entre otros trabajos, fue fotografiado por Bruce Weber junto a su hermana, Kaia Gerber, para “CR Fashion Book” en 2015 y protagonizó una campaña de Calvin Klein en 2016.

Ese mismo año, debutó en la pasarela durante el desfile de la colección “resort” de Moschino en Los Ángeles.

Le puede interesar: Miley Cyrus inició una nueva etapa en su carrera y lanzó su décimo álbum de estudio “Bass Persuades”

¿Qué problemas tenía Presley?

Tres años después, Gerber fue arrestado en Beverly Hills por conducir bajo los efectos del alcohol.

Tras el incidente, fue condenado a tres años de libertad condicional y se le ordenó completar un programa sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.

En los años posteriores, Gerber habló abiertamente en sus redes sociales sobre los desafíos que enfrentaba en relación con su salud mental y el consumo de sustancias.