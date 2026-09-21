China confirma que Xi Jinping realizará una visita de Estado a EEUU del 23 al 25 de septiembre

El presidente de China visitará EEUU en el último trimestre de 2026 tras la invitación de Trump (Photo by Kenny Holston-Pool/Getty Images) / China Pool

China confirmó este lunes que el presidente Xi Jinping viajará del 23 al 25 de septiembre a Estados Unidos para realizar una visita de Estado por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, un desplazamiento que Washington ya había anunciado pero que Pekín todavía no había oficializado.

La confirmación fue difundida en un breve mensaje por la agencia estatal Xinhua, y posteriormente detallada por el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun, quien indicó que ambos mandatarios mantendrán un «profundo» intercambio de opiniones sobre cuestiones bilaterales, así como sobre la paz y el desarrollo mundiales.

Segundo encuentro en cuatro meses

Será el segundo encuentro entre Xi y Trump este año, después de la visita que el mandatario estadounidense realizó a Pekín el pasado mayo, cuando ambos Gobiernos acordaron, entre otras cuestiones, establecer un canal de diálogo intergubernamental sobre inteligencia artificial.

Guo subrayó que el hecho de que los jefes de Estado de ambos países realicen visitas mutuas en un plazo de medio año entraña un «significado histórico» y «de hito».

“China está dispuesta a trabajar junto con Estados Unidos para enriquecer el contenido de una relación bilateral constructiva y estable, reforzar el diálogo y la cooperación, gestionar adecuadamente las diferencias, y seguir aumentando el bienestar de los pueblos de ambos países, promoviendo así la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo”, afirmó el vocero.

La visita se producirá pocos días después de las negociaciones mantenidas en Nueva York entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y se espera que tenga sobre la mesa asuntos como la guerra en Irán, la inteligencia artificial, la tregua arancelaria próxima a expirar o Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín.

La agenda de la visita

Según la agenda anunciada por Washington, Xi llegará el miércoles a Estados Unidos y será recibido al día siguiente junto a su esposa, Peng Liyuan, por Trump y la primera dama, Melania Trump, en la Casa Blanca, donde están previstas una ceremonia de bienvenida, una reunión entre ambos mandatarios y una cena de Estado.

En el plano comercial, ambos países mantienen desde octubre de 2025 una tregua arancelaria que expira el próximo 10 de noviembre y que suspendió parte de los gravámenes y restricciones adoptados durante meses de escalada, incluidos algunos controles chinos a la exportación de tierras raras.

Las conversaciones de este domingo entre He y Bessent abordaron precisamente la aplicación de los acuerdos alcanzados en anteriores rondas, el comercio y la inversión bilateral, y también incluyeron un diálogo sobre inteligencia artificial, que ambas partes prevén continuar.