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21 sep 2026 Actualizado 14:17

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Impulsan construcción de la Arena Caribe para fortalecer la oferta de eventos en Santa Marta

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que el propósito es contribuir a que la ciudad se consolide como uno de los principales destinos turísticos de Colombia.

Santa Marta, Magdalena. Foto: Getty Images

Santa Marta, Magdalena. Foto: Getty Images / Mindful Media

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En la ciudad se impulsa una iniciativa para la construcción de un escenario multipropósito con el objetivo de ampliar la capacidad de la ciudad para recibir eventos deportivos, culturales y musicales de gran formato.

El anuncio fue confirmado por el Presidente del Senado  de la República,  Honorio Henríquez, quien aseguró que la iniciativa contempla la construcción de un espacio destinado a albergar diferentes tipos de espectáculos y actividades, con potencial para ampliar la agenda de eventos de la capital del Magdalena.

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Según el parlamentario la iniciativa es del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurum y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello a la cual se ha sumado el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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