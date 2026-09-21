Impulsan construcción de la Arena Caribe para fortalecer la oferta de eventos en Santa Marta

Santa Marta

En la ciudad se impulsa una iniciativa para la construcción de un escenario multipropósito con el objetivo de ampliar la capacidad de la ciudad para recibir eventos deportivos, culturales y musicales de gran formato.

El anuncio fue confirmado por el Presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, quien aseguró que la iniciativa contempla la construcción de un espacio destinado a albergar diferentes tipos de espectáculos y actividades, con potencial para ampliar la agenda de eventos de la capital del Magdalena.

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Según el parlamentario la iniciativa es del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurum y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello a la cual se ha sumado el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.