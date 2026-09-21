Cortes de energía este lunes en varios municipios del Atlántico por trabajos de mantenimiento

Personal especializado de Air-e Intervenida realizará labores al interior de la subestación Ponedera, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro de energía entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

La interrupción afectará a los sectores de Ponedera, Puerto Giraldo, La Retirada, Martillo, Burrusco, Cascajal, Santa Rita y Giraldito, así como a los barrios Jorge Eliécer Gaitán y Alfonso López, en Ponedera. También estarán incluidos fincas y sectores ubicados en la vía Ponedera–Palmar de Varela.

Trabajos en Baranoa y zonas rurales

De manera paralela, se llevará a cabo el cambio de postes en mal estado en los circuitos Baranoa y Pital, entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante estas labores se presentarán interrupciones en fincas y zonas aledañas a la carretera Baranoa–Sibarco, además de varios barrios de Baranoa: Guayabal, El Porvenir, Villa Dilia, San José, Paraíso, Primavera, Santa Elena, Villa Andrea, Loma Fresca Norte, Loma Fresca Sur, El Carmen, La Esperanza, San Cayetano, La Ceiba, Las Américas, Candelaria, Góngora, San Martín, Barahona, y el corregimiento de Sibarco.

Galapa y Tubará también tendrán interrupciones

Los trabajos también impactarán sectores de Galapa y Tubará. En Galapa, estarán incluidos El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes y Manga de Pital, además de la zona rural y urbana del corregimiento de Paluato.

Asimismo, se afectarán sectores y fincas ubicados en inmediaciones de la carretera Galapa–Tubará.

En Tubará, la suspensión cobijará la vereda Altamira, el sector Algodón en las vías hacia Tubará y Altamira, así como el sector Tubará–Altamira. También se contemplan fincas y zonas aledañas a la carretera Baranoa–Galapa.

En Baranoa, los barrios La Paz y Los Robles también estarán incluidos en la programación.

Adecuaciones en el norte de Barranquilla

Finalmente, en el norte de Barranquilla se realizarán adecuaciones y mejoras en la infraestructura eléctrica en la carrera 62 con calle 70, barrio Bellavista.

Estas labores están programadas entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde, periodo durante el cual se podrían presentar interrupciones del servicio en el sector intervenido.

La empresa recomendó a los usuarios de las zonas mencionadas tomar las previsiones necesarias mientras avanzan los trabajos programados.