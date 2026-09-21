Aerocivil adelanta mantenimiento al aire acondicionado del Cortissoz por ola de calor

La intensa ola de calor que se registra en el Atlántico llevó a la Aeronáutica Civil a adelantar trabajos de mejora y mantenimiento en los sistemas de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

De acuerdo con la entidad, estas intervenciones hacen parte de un plan técnico para garantizar condiciones adecuadas de climatización y mayor confort para los pasajeros y usuarios de la terminal aérea.

Durante las próximas semanas se realizarán trabajos correctivos en los equipos de aire acondicionado, por lo que podrían presentarse variaciones paulatinas de temperatura en algunas de las salas del aeropuerto.

La Aerocivil pidió comprensión a los viajeros mientras avanzan las labores de mantenimiento y optimización del sistema de climatización.

Sociedad de Ingenieros se refiere al futuro del Cortissoz

En paralelo a estas intervenciones, continúa el debate sobre el futuro de la administración del Aeropuerto Ernesto Cortissoz. El presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Ismael Quintero, señaló que la terminal presenta deficiencias en diferentes aspectos y consideró que una eventual participación del Distrito en la administración de la zona de tierra podría darle mayor dinámica al aeropuerto.

“Nosotros, indudablemente, consideramos que el aeropuerto carece de muchos aspectos y que tal vez una solicitud del Distrito, en este sentido, puede darle mayor dinámica a todo lo que tiene que ver con la parte de tierra. Eso lo veríamos bien”, señaló Quintero.

Sin embargo, el dirigente gremial advirtió que actualmente existe una iniciativa privada para asumir la administración del aeropuerto, situación que, según explicó, genera un escenario en el que ambas posibilidades no podrían desarrollarse simultáneamente.

“En estos momentos tenemos la otra situación, que ya hay una iniciativa privada. Entonces, la realidad es que las dos cosas no se pueden dar al mismo tiempo. Si ya hay una iniciativa privada donde hay una empresa privada o un conjunto de empresas que se quieren hacer cargo del aeropuerto durante un espacio por 30 años y están solicitando el conjunto del sistema total del aeropuerto, no podría haber cabida para una posibilidad de que el Distrito se haga cargo de la operación y administración del aeropuerto en el lado tierra”, explicó.

Aire acondicionado, entre las dificultades señaladas

Quintero también indicó que el sistema de aire acondicionado es uno de los aspectos que actualmente genera críticas entre los usuarios del Cortissoz, en medio de las altas temperaturas que se registran en Barranquilla y el Atlántico.

“Una es excluyente de la otra y habría que esperar cómo se desarrolla”, puntualizó el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico.

Mientras tanto, la Aerocivil avanza con las labores de mantenimiento y optimización del sistema de climatización, por lo que durante las próximas semanas podrían registrarse cambios en la temperatura de algunas zonas de la terminal aérea.