Plantón de padres paraliza la vía al aeropuerto Cortissoz: exigen reparar puente del INEM

El deterioro del puente peatonal ubicado frente a las instituciones educativas INEM e ITIDA volvió a generar una protesta este lunes 21 de septiembre en la calle 30, uno de los principales corredores viales entre Barranquilla y Soledad.

Desde las primeras horas, padres de familia adelantan un plantón que mantiene bloqueada la vía hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz en ambos sentidos, como medida de presión para exigir una solución definitiva al deterioro de la estructura y condiciones seguras para los estudiantes.

La manifestación genera afectaciones en la movilidad de quienes se desplazan entre Barranquilla, Soledad y el aeropuerto, así como quienes viajan desde el sur del departamento hacia la capital del Atlántico, mientras los padres reclaman respuestas de las autoridades frente a una problemática que, según la comunidad, se ha prolongado durante años.

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El puente peatonal permanece cerrado debido a las condiciones de deterioro que presenta. La situación ha obligado a estudiantes, padres de familia y demás peatones a cruzar la calle 30 a nivel de la vía, exponiéndose al intenso flujo vehicular de este corredor.