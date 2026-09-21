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21 sep 2026 Actualizado 14:22

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Barranquilla

Plantón de padres paraliza la vía al aeropuerto Cortissoz: exigen reparar puente del INEM

La manifestación generó larga fila de vehículos en ambos sentidos de la calle 30

Padres bloquean vía al aeropuerto en protesta por deterioro del puente peatonal del INEM

Padres bloquean vía al aeropuerto en protesta por deterioro del puente peatonal del INEM

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Barranquilla
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El deterioro del puente peatonal ubicado frente a las instituciones educativas INEM e ITIDA volvió a generar una protesta este lunes 21 de septiembre en la calle 30, uno de los principales corredores viales entre Barranquilla y Soledad.

Desde las primeras horas, padres de familia adelantan un plantón que mantiene bloqueada la vía hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz en ambos sentidos, como medida de presión para exigir una solución definitiva al deterioro de la estructura y condiciones seguras para los estudiantes.

La manifestación genera afectaciones en la movilidad de quienes se desplazan entre Barranquilla, Soledad y el aeropuerto, así como quienes viajan desde el sur del departamento hacia la capital del Atlántico, mientras los padres reclaman respuestas de las autoridades frente a una problemática que, según la comunidad, se ha prolongado durante años.

Lea también: No podemos esperar una tragedia: Alcaldesa de Soledad, Atlántico pide intervención a puente del INEM

El puente peatonal permanece cerrado debido a las condiciones de deterioro que presenta. La situación ha obligado a estudiantes, padres de familia y demás peatones a cruzar la calle 30 a nivel de la vía, exponiéndose al intenso flujo vehicular de este corredor.

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