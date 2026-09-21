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21 sep 2026 Actualizado 11:24

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Barranquilla

Menor de 17 años murió en enfrentamiento entre pandillas bajo la lluvia en Barranquilla

Tres adolescentes más resultaron heridos

Pelea entre pandillas

Pelea entre pandillas(Cortesía)

Pelea entre pandillas
Barranquilla
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Un adolescente de 17 años murió durante un enfrentamiento entre grupos de jóvenes registrado en horas de la tarde del sábado, en el barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron hacia las 2:30 de la tarde en la calle 23 con carrera 15, donde dos grupos de jóvenes se enfrentaban inicialmente a piedras.

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En medio de la confrontación, uno de los participantes habría sacado un arma de fuego y comenzado a disparar contra sus rivales.

Como consecuencia del ataque, un adolescente de 17 años perdió la vida. Además, otros dos menores de 16 y 17 años resultaron heridos, al igual que un joven de 18 años identificado como Kaleth Daniel Pérez Cantillo.

Los lesionados fueron trasladados al centro asistencial Luz Chinita, donde recibieron atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quién accionó el arma de fuego que terminó con la muerte del adolescente y dejó a otras tres personas heridas.

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