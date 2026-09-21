Atlántico, La Guajira y Cesar concentran alertas por riesgos de incendio forestal, advierte el IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene alertas por amenaza de incendios de la cobertura vegetal en varios municipios de la región Caribe, ante la persistencia de condiciones secas que podrían favorecer la propagación de conflagraciones.

Daniel Useche, jefe de Pronósticos y Alertas del IDEAM, explicó que actualmente Maicao y Manaure, en La Guajira, se encuentran en alerta roja, mientras que otros municipios de la región permanecen en niveles naranja y amarillo.

En alerta naranja están Soledad, en el Atlántico; Valledupar, en el Cesar; y Uribia, en La Guajira. Entre tanto, se mantienen en alerta amarilla El Guamo, en Bolívar; Tierralta, en Córdoba; Albania, en La Guajira; y varios municipios del Magdalena, entre ellos Aracataca, Puebloviejo, Remolino, San Sebastián de Buenavista y Sitionuevo, además de la zona bananera.

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De acuerdo con Useche, aunque actualmente la región Caribe presenta en términos generales una baja probabilidad de amenaza de incendios, el panorama podría mantenerse durante los próximos días, especialmente en sectores de La Guajira, el norte del Cesar y Magdalena.

Por esta razón, el IDEAM hizo un llamado a extremar las medidas de prevención y evitar actividades que puedan desencadenar incendios en zonas rurales y boscosas.

La recomendación es no realizar fogatas, no dejar cigarrillos mal apagados y evitar abandonar botellas u otros elementos que puedan concentrar la radiación solar y generar combustión.

Soledad registra alerta naranja

En el caso del Atlántico, el municipio de Soledad es actualmente el único que aparece bajo algún nivel de alerta, específicamente naranja.

Frente a las condiciones meteorológicas, el IDEAM pronosticó para Barranquilla temperaturas máximas cercanas a los 34 o 35 grados Celsius, con cielos entre ligera y parcialmente nublados. También existe la posibilidad de algunas lluvias en sectores del sur del Atlántico.

El IDEAM señaló que la mayor atención por amenaza de incendios en el país está concentrada actualmente en departamentos de la región Andina, particularmente Tolima y Huila, donde amplias zonas permanecen en alerta roja.