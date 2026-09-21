La Heroica reúne a más de 300 expertos internacionales en el Cartagena Wedding Dreams 2026

Cartagena se convierte esta semana en punto de encuentro para los principales actores de la industria internacional de bodas y celebraciones con el inicio del Cartagena Wedding Dreams & Wedding Forum 2026, evento que reúne a más de 300 profesionales, expertos e invitados de más de 10 países.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La cuarta edición del encuentro se desarrolla entre el 21 y el 23 de septiembre, con una agenda académica y experiencial enfocada en innovación, creatividad y nuevas tendencias para una industria que mueve importantes recursos dentro del turismo de romance.

Entre los países participantes se encuentran República Dominicana, México, Brasil, Puerto Rico, Perú, Argentina, Estados Unidos, Panamá, España, Guatemala y Ecuador, además de delegaciones procedentes de diferentes ciudades de Colombia.

La agenda académica cuenta con expertos como la doctora Ana Agosto, quien abrió el evento con la conferencia “Tu superpoder: crear y trascender”; Lucía Garibay, con “Una industria en transformación”; y los reconocidos planificadores Roberto Cohen y Patricia Vaks, quienes presentan “La mente creativa”. También participa el especialista Franklin Ramos junto a Kevin Joyeros.