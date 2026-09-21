Una multa de tránsito puede terminar en embargo de sus cuentas bancarias

Tener una multa de tránsito o una deuda pendiente por derechos de tránsito en Cartagena puede pasar de una obligación pendiente a un proceso de cobro coactivo y eventualmente a un embargo. Por esta razón, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) hizo un llamado a los ciudadanos para consultar su estado de cuenta y atender oportunamente las notificaciones.

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El embargo es una medida cautelar que permite afectar determinados bienes o derechos del deudor para garantizar el pago de una obligación en mora. Según el DATT, dependiendo del caso, pueden ser objeto de esta medida cuentas bancarias, salarios, vehículos, inmuebles y otros activos o derechos.

¿Cuánto tiempo tiene para pagar?

El proceso comienza con una etapa de cobro persuasivo, en la que el DATT busca que el ciudadano pague voluntariamente o suscriba un acuerdo de pago. En esta fase se otorgan 15 días hábiles, según la comunicación enviada por la entidad.

Si la obligación pasa a cobro coactivo y se notifica el mandamiento de pago, el ciudadano cuenta con cinco días hábiles para pagar o presentar las excepciones correspondientes.

Si no atiende el requerimiento dentro del término legal y las excepciones no prosperan, el proceso puede avanzar hacia la aplicación de medidas cautelares, entre ellas el embargo.

¿Qué pasa si ya le descontaron dinero?

Si el embargo ya se hizo efectivo y los recursos fueron trasladados mediante títulos al Banco Agrario, el ciudadano puede acreditar ante el DATT el pago total de la obligación y solicitar el levantamiento de la medida.

También puede pedir que el dinero retenido sea abonado a la deuda pendiente. Si los recursos embargados superan el valor total de la obligación, el interesado podrá solicitar la devolución del excedente mediante el procedimiento establecido por la entidad.

¿Cómo consultar y solicitar el desembargo?

El DATT recomienda revisar periódicamente el estado de las obligaciones de tránsito. La consulta puede realizarse a través de su plataforma oficial: Consulta de cartera del DATT Cartagena.

Además, quienes ya hayan solucionado su obligación pueden solicitar en línea el certificado de desembargo, diligenciando sus datos y correo electrónico en el portal dispuesto por la entidad: Servicio de desembargo del DATT Cartagena.

El DATT insistió en que ignorar las notificaciones no detiene el proceso y recomendó actuar antes de que una deuda avance hasta las medidas cautelares, evitando así mayores afectaciones administrativas y financieras.