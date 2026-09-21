Suspenden audiencia entre taxistas y OINAC por conflicto en el aeropuerto Rafael Núñez

Recomendaciones para viajar por el aeropuerto de Cartagena con el paro de taxistas

La audiencia que estaba programada para el próximo 23 de septiembre entre los taxistas del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y la concesionaria OINAC fue suspendida, luego de que la empresa solicitara aplazar la diligencia para continuar buscando un acuerdo con el gremio.

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La controversia surgió después de que OINAC presentara una querella ante la Inspección de Policía por presuntos comportamientos relacionados con la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. La actuación fue notificada a la Asociación de Taxistas del Aeropuerto de Cartagena, que rechazó la medida al considerar que el asunto de la reubicación de sus espacios ya estaba siendo discutido en mesas de negociación.

Desde el gremio, Sincontaxcar manifestó su preocupación y aseguró que los taxistas no permitirán que se desconozca la trayectoria de la asociación, que, según sus representantes, lleva 78 años operando en la zona. También señalaron que alrededor de 250 familias dependen actualmente de esta actividad y no descartaron realizar una protesta pacífica.

OINAC asegura que mantiene abierta la negociación

La concesionaria explicó que durante el último año ha sostenido mesas de trabajo con los taxistas y que ha presentado alternativas de reubicación y esquemas de acompañamiento en el marco de la ampliación y modernización del aeropuerto.

OINAC sostuvo que presentó un acuerdo para formalizar la entrega de los predios requeridos y garantizar la prestación organizada del servicio de taxi, pero afirmó que hasta ahora no ha recibido una respuesta formal del gremio. Por esta razón, indicó que acudió a los mecanismos legales y administrativos previstos dentro de sus obligaciones contractuales.

Sin embargo, la empresa señaló que solicitó la suspensión de las actuaciones administrativas para abrir espacio a una solución concertada. Según OINAC, el objetivo es armonizar los derechos de los taxistas con las obras de ampliación y modernización del Rafael Núñez.

La concesionaria también reconoció la trayectoria de los conductores y aseguró que el proyecto de modernización busca integrar a los diferentes actores de la comunidad aeroportuaria.

El conflicto queda ahora en manos del diálogo entre las partes, mientras avanzan las obras previstas para transformar la terminal aérea.