Juliana Aray pide mesas de emergencia en el Caribe ante impacto de El Niño

La representante a la Cámara por Bolívar, Juliana Aray Franco, propuso la creación de mesas técnicas de emergencia en los departamentos del Caribe ante la fase más intensa del fenómeno de El Niño, prevista entre octubre y febrero.

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La propuesta surgió durante una mesa técnica regional sobre energía realizada en Cartagena, liderada por Aray junto con la Cámara de Comercio, con participación de la CREG, Afinia, gremios nacionales, comerciantes y congresistas de Bolívar.

Durante el encuentro, la congresista advirtió que los efectos de la Resolución CREG 101 120 de 2026, sumados a las condiciones climáticas previstas, podrían generar impactos en diferentes sectores de la región, especialmente en hoteles, restaurantes y pequeños comercios durante la temporada de diciembre, uno de los periodos de mayor actividad turística.

Aray planteó que la situación requiere una respuesta coordinada entre autoridades, empresas prestadoras del servicio, gremios y sectores productivos de los departamentos del Caribe.

Uno de los principales puntos discutidos fue el recargo del 70 % aplicado a establecimientos comerciales que superen sus metas de consumo energético. Frente a esta medida, la representante solicitó a la CREG revisar su aplicación y planteó fortalecer las campañas pedagógicas dirigidas a promover el ahorro y el uso eficiente de la energía.

La propuesta no se limitaría a Bolívar. De acuerdo con Aray, las condiciones climáticas y energéticas previstas podrían tener repercusiones en Sucre, Córdoba, La Guajira y San Andrés y Providencia, por lo que consideró necesario establecer mecanismos de seguimiento específicos para cada territorio.

Durante la mesa también surgió una propuesta de los comerciantes y tenderos que será incorporada al proyecto de ley Caribe Solar: promover la instalación de paneles solares en pequeños establecimientos comerciales, como parte de una estrategia de generación solar distribuida y comunitaria.

La iniciativa busca que el Caribe avance en alternativas de generación energética que permitan reducir la presión sobre el sistema y brindar nuevas opciones a los pequeños negocios de la región.