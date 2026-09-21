Escuela de Patinaje del IDER gana la Copa Boyacá
La delegación cartagenera obtuvo el título general por puntos con 16 medallas, siete de ellas de oro, durante la competencia
La Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del IDER volvió a dejar en alto el nombre de Cartagena en una competencia nacional. Durante los días 19 y 20 de septiembre, una delegación de 36 patinadoras participó en la Copa Boyacá Tierra de Campeones y consiguió el título general por puntos.
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Las deportistas cartageneras cerraron su participación con 16 medallas: siete de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, luego de competir en pruebas de fondo, semifondo, reacción y velocidad.
La delegación estuvo dirigida por el licenciado Francisco López, quien completa 12 años acompañando los procesos deportivos de niños y niñas vinculados al IDER en Cartagena y otros municipios.
Entre las actuaciones más destacadas estuvo la de Dana Prada, quien consiguió dos medallas de oro y una de plata. Melani Niños obtuvo un oro y una plata, mientras que Elías Anaya y Antonela Acosta sumaron dos oros cada uno.
También se destacaron Fiorella Trespalacios, con tres medallas de plata; Valloret Blanco, con dos bronces, y Thael Pedroza, quien consiguió una medalla de plata.
El campeonato en Boyacá se suma a los resultados obtenidos durante el año por las Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva del IDER en competencias realizadas en Barranquilla, Sucre y Montería, escenarios en los que las deportistas cartageneras también han conseguido medallas.
La participación contó con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IDER, con el acompañamiento del director Andrés Porras Villamil y el jefe de Deportes, Gustavo González.
El título conseguido en Boyacá representa otro resultado para los procesos de formación deportiva que adelanta el IDER, que buscan brindar a niños, niñas y jóvenes espacios para aprender, competir y representar a Cartagena en escenarios regionales y nacionales.