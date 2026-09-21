Escuela de Patinaje del IDER gana la Copa Boyacá

La Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del IDER volvió a dejar en alto el nombre de Cartagena en una competencia nacional. Durante los días 19 y 20 de septiembre, una delegación de 36 patinadoras participó en la Copa Boyacá Tierra de Campeones y consiguió el título general por puntos.

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Las deportistas cartageneras cerraron su participación con 16 medallas: siete de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, luego de competir en pruebas de fondo, semifondo, reacción y velocidad.

La delegación estuvo dirigida por el licenciado Francisco López, quien completa 12 años acompañando los procesos deportivos de niños y niñas vinculados al IDER en Cartagena y otros municipios.

Entre las actuaciones más destacadas estuvo la de Dana Prada, quien consiguió dos medallas de oro y una de plata. Melani Niños obtuvo un oro y una plata, mientras que Elías Anaya y Antonela Acosta sumaron dos oros cada uno.

También se destacaron Fiorella Trespalacios, con tres medallas de plata; Valloret Blanco, con dos bronces, y Thael Pedroza, quien consiguió una medalla de plata.

El campeonato en Boyacá se suma a los resultados obtenidos durante el año por las Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva del IDER en competencias realizadas en Barranquilla, Sucre y Montería, escenarios en los que las deportistas cartageneras también han conseguido medallas.

La participación contó con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IDER, con el acompañamiento del director Andrés Porras Villamil y el jefe de Deportes, Gustavo González.

El título conseguido en Boyacá representa otro resultado para los procesos de formación deportiva que adelanta el IDER, que buscan brindar a niños, niñas y jóvenes espacios para aprender, competir y representar a Cartagena en escenarios regionales y nacionales.