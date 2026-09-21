OINAC responde a los taxistas del aeropuerto y asegura que la mesa de diálogo sigue abierta

Recomendaciones para viajar por el aeropuerto de Cartagena con el paro de taxistas

La Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) se pronunció frente a la situación que enfrenta con el gremio de taxistas del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y aseguró que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita avanzar en la modernización de la terminal sin desconocer los derechos de los conductores.

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A través de un comunicado, la concesionaria señaló que continúa trabajando junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto, considerado estratégico para fortalecer la conectividad, el turismo y la generación de oportunidades en Cartagena y la región.

OINAC aseguró que durante el último año ha mantenido canales de comunicación con los taxistas aeroportuarios y que, en ese periodo, ha presentado alternativas de reubicación segura y esquemas de acompañamiento, teniendo en cuenta la importancia del servicio que prestan en la terminal.

Uno de los puntos centrales de la discusión está relacionado con los predios requeridos para el desarrollo del proyecto. Según la concesionaria, durante las mesas de concertación presentó al gremio un acuerdo para formalizar la entrega de estos espacios y garantizar la prestación organizada del servicio de taxi dentro del aeropuerto.

Sin embargo, OINAC sostuvo que hasta el momento no ha recibido una respuesta formal por parte del gremio, por lo que la mesa permanece abierta a la espera de ese documento para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

La concesionaria explicó que, debido a sus obligaciones contractuales y a los cronogramas establecidos por la ANI para ejecutar el proyecto, y ante la falta de avances formales, recurrió a los mecanismos legales y administrativos correspondientes para tramitar la restitución de los predios.