Armada incauta cerca de 4,7 toneladas de cocaína en dos operaciones en el Caribe

La Armada Nacional reportó la incautación de 4.690 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante dos operaciones desarrolladas durante el fin de semana en aguas del Caribe colombiano. En los procedimientos fueron capturadas ocho personas que se movilizaban en dos lanchas tipo ‘Go Fast’.

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La primera operación se desarrolló en el sector sur del mar Caribe, donde unidades de la Armada detectaron una embarcación tripulada por cinco personas. Tras una maniobra de interdicción, los uniformados lograron detener la lancha e impedir que continuara su recorrido.

Durante la inspección fueron encontrados 126 bultos con 3.834 kilogramos de clorhidrato de cocaína. En la embarcación también fueron hallados 1.750 galones de combustible, tres equipos GPS, dos radios VHF marinos y una antena Starlink.

De manera paralela, en aguas del Caribe norte, se desarrolló una segunda operación que había sido planeada para afectar las estructuras logísticas de organizaciones dedicadas al narcotráfico. El procedimiento contó con la participación de la Armada, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, además de coordinación con la Policía Nacional.

En esta segunda embarcación viajaban tres ciudadanos colombianos. Las autoridades encontraron 35 bultos que contenían 856 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que fueron incautados y quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.

Los ocho capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para adelantar el proceso correspondiente y establecer sus responsabilidades dentro de las investigaciones.

Según el balance entregado por la Armada, las dos operaciones evitaron que más de 11 millones de dosis de cocaína llegaran a los mercados ilícitos. La institución estimó que el cargamento tendría un valor superior a 217 millones de dólares.