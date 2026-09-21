Tres asegurados por tráfico de drogas y porte de armas en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta.

Tres personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, luego de ser judicializadas por su presunta participación en actividades de tráfico local de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego en Cúcuta.

Las capturas fueron realizadas mediante diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el CTI de la Fiscalía, en articulación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el GOES y el Ejército Nacional.

En uno de los procedimientos, realizado en el barrio Cuberos Niño, fue capturado José Armando Duque Tarazona, a quien las autoridades le encontraron 24 bolsas con una sustancia que, de acuerdo con las pruebas practicadas, correspondería a cocaína y sus derivados.

En otra diligencia, esta vez en el barrio El Callejón, fueron capturados Lizeth Tatiana Jaimes Chatijoa y Giovani Alfredo Báez Gómez.

En el inmueble fueron encontrados 39 cigarrillos artesanales con marihuana, un revólver calibre 38, un proveedor y 10 cartuchos calibre 9 milímetros.

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada uno, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los tres procesados no aceptaron los cargos.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.