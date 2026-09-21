Precio del dólar HOY 19 de septiembre 2026 en Colombia: la moneda extrajera continua creciendo

El dólar estadounidense es la moneda más recurrente en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos entre los que se encuentra el oro, el carbón, las flores, el café y el petróleo. Es por ello que, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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Dólar hoy

El dólar inició la jornada de este lunes 21 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.192,9 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Lo que frente al reporte del 18 de septiembre de 2026 permite entender que la divisa internacional se mantiene al alza.

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Dólar Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Aquí las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C: Compran a $3.490 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.490 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.290 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.290 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.170 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.170 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro HOY

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.632,20 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $2,90 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.08%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 92,53 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un decrecimiento del 3,68%. Para esta jornada, se espera que alcance un precio máximo de 96,98 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 92,46 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 100,52 dólares, lo que representa una variación del -3,24% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 104,82 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 100,22 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este 21 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 85.283,1 dólares, lo que representa una variación de 4.652,8 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 5,75%.

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