Así es como la IA está siendo utilizada para detectar las enfermedades pulmonares

Samay es una empresa que opera de manera binacional entre Silicon Valley y Colombia. Fue la primera empresa latinoamericana en ganar el Gran Premio de MedTech Innovator en 2024 y ocupó el primer lugar entre 350 startups latinoamericanas en StartCo 2026.

Ahora, el Gobierno de Estado Unidos, en articulación con Los Institutos Nacionales de Salud de ese país, le otorgarán cerca de 500.000 dólares a la empresa con el fin de poder financiar y avanzar en la validación de Sylvee: una tecnología diseñada para la detección y monitoreo de alteraciones asociadas con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

¿Qué aporta el dispositivo al mercado?

Según Samay, durante más de una década, el tratamiento de la EPOC estuvo enfocado en controlar los síntomas en los pacientes. Sin embargo, desde 2024 empezaron a llegar nuevas alternativas y se abrió la puerta para poder pensar en posibilidades más amplias para el tratamiento de los pacientes.

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Lo anterior, explicó la fundadora y CEO de Samay, Maria Artunduaga, resaltó la necesidad de poder detectar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas y poder contribuir a un mejor seguimiento a los pacientes. Tanto así, que las guías internacionales ya enfatizan sobre la necesidad de reforzar la búsqueda activa de personas que podrían tener la enfermedad y aún no han sido diagnosticadas. GOLD, La guía global de referencia para la EPOC, incluso incorporó por primera vez un capítulo sobre la IA y tecnologías digitales en su edición de 2026.

“No todos los pacientes responden igual y las terapias son costosas, así que cada vez importa más identificar a quién se le está deteriorando el pulmón y medir si el tratamiento está funcionando”

, añadió Maria Artunduaga que nombra el proyecto en honor a su abuela Silvia, que perdió la vida debido a una exacerbación de EPOC que nunca fue detectada a tiempo.

Sylvee lleva su nombre en honor a Silvia Ampliar Sylvee lleva su nombre en honor a Silvia Cerrar

Sylvee utiliza Inteligencia Artificial y sonido

El grant otorgado cubrirá la financiación de tres estudios clínicos de Sylvee que según Artunduaga, “busca aportar justo en ese punto, de manera no invasiva y fuera del hospital”, respondiendo así a las demandas internacionales para el tratamiento de la enfermedad.

El proyecto consiste en un dispositivo portátil que utiliza sonido e inteligencia artificial para medir el aire atrapado y la obstrucción de los pulmones. Es un sensor acústico que se pone del lado derecho del tórax, a la altura de la sexta costilla, debajo de la axila y emite un sonido suave hacia el pulmón y escucha cómo vuelve.

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“La idea de fondo es sencilla. El pulmón es una caja llena de aire, y la manera en que resuena cambia según cuánto aire quede atrapado adentro. Eso es lo que medimos, y es lo que un estetoscopio no puede cuantificar y una espirometría no alcanza a ver”, comparte María Artunduaga.

Además, menciona que la prueba dura menos de cinco minutos, no requiere tubo en la boca y son ejercicios respiratorios guiados desde una aplicación, bastante más fáciles de hacer que una espirometría. El acompañamiento es clave y por eso están desarrollando un copiloto de inteligencia artificial dentro de la aplicación para acompañar al paciente y ayudarle a hacer bien la maniobra.

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Después de años de trabajo para el desarrollo del dispositivo, María Artunduaga afirmó que “La propuesta fue revisada por científicos independientes que evaluaron la evidencia, el rigor de la investigación y la viabilidad de la tecnología” y que recibir el grant de 500 mil dólares “confirma que Sylvee tiene una base científica sólida y que estamos avanzando en un camino real hacia su llegada a los pacientes”

El lanzamiento del dispositivo en Colombia está previsto para el 2028





Antes de que la entrada al mercado de Sylvee sea posible, se llevarán a cabo tres estudios en Estados Unidos, orientados a definir las condiciones finales del uso del dispositivo. Esto, al tiempo que Samay adelanta investigaciones en Colombia con recursos propios para ampliar la evidencia clínica en poblaciones de ambos países.

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El primero estudio, evaluará cómo varía la señal según la ubicación del sensor sobre el pecho y el grosor del tejido adiposo. El segundo, analizará el impacto del ruido externo y de la voz del paciente en la calidad de la medición. Y finalmente, el tercero incluirá la participación de 50 pacientes con EPOC y 25 personas sanas, que permitirá comprobar si una prueba respiratoria simplificada de aproximadamente 90 segundos puede identificar la enfermedad con una precisión comparable a la espirometría.

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Con todo, el objetivo final de la financiación otorgada es poder obtener los resultados que permitan sustentar los procesos regulatorios del dispositivo Sylvee ante la FDA y el INVIMA. Así las cosas, su entrada al mercado latinoamericano iniciará con Colombia cómo primer país y está previsto para 2028, antes de su llegada a los Estados Unidos.

La fundadora y CEO de Samay, María Artunduaga reafirma con satisfacción que “Recibir este premio representa una validación externa del trabajo que hemos construido durante años. ”