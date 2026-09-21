Autoridades sanitarias hacen llamado por el fenómeno del niño

Aunque el río Meléndez presenta una disminución importante en su caudal y actualmente se encuentra en alerta naranja debido a las condiciones del Fenómeno de El Niño, EMCALI ha implementado todas las maniobras operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

Cúcuta

Las autoridades de salud en la ciudad de Cúcuta llamaron la atención de manera preventiva para que se adopten medidas con ocasión del fenómeno del niño.

La secretaria de salud Taiz Ortega dijo a Caracol Radio que “indudablemente conocemos las labores que se vienen haciendo desde todos los ámbitos institucionales para poder responder a una emergencia”

Y agrego que “indudablemente uno de los factores que más preocupa tiene que ver con el agua, la capacidad de respuesta del acueducto para evitar emergencias o situaciones de riesgo por carencia de agua”.

Por ello, indicó que “venimos acompañando las acciones para revisar como se encuentran las comunidades y como están sus condiciones sanitarias. Además se la oportunidad para hacer un llamado a quienes tienen la competencia para que se establezca como están aquellas zonas subnormales o asentamientos”.

Finalmente indicó que como secretaría de salud se trabaja en el comité local de emergencias para hacer monitoreo permanente a la situación climática.