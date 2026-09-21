El 85% de los medicamentos que consumen los colombianos son importados: estos son los más caros

La situación de prestación de servicios de los vallecaucanos en la actualidad es dramática. Siguen sin la entrega de medicamentos.

ACTUALIDAD

El Observatorio de Medicamentos Radar Farmacéutico, de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (ASINFAR) reveló que en 2025 el Gobierno Nacional destinó $20,94 billones de pesos para la compra de medicamentos. De estos recursos $17,94 billones corresponden a medicamentos importados, que representaron tan solo el 40,6 % del total de las unidades que se entregaron a los pacientes.

El restante de los recursos fue para la industria farmacéutica nacional que aportó el 54,5 % de los medicamentos que consumen los colombianos por un valor de $2,75 billones de pesos.

Este análisis supone varias preguntas en relación a la industria nacional y la necesidad de fortalecer esta producción en nuestro país, sobretodo de medicamentos especializados en enfermedades de alto costo como el cáncer.

Según Hernando Macías, director de Políticas Sectoriales y Farmacéuticas de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia (Asinfar), esta tendencia estaría aumentando la presión sobre los recursos del sistema de salud, particularmente por el costo de medicamentos innovadores que llegan al país bajo condiciones de monopolio.

“Cada vez son más la fracción de recursos que se va para medicamentos importados que para la producción nacional”, afirmó.

Cáncer y diabetes, entre las patologías con mayor impacto

Macías explicó que los medicamentos importados son utilizados para diferentes enfermedades, pero destacó especialmente los tratamientos para cáncer, enfermedades inmunológicas y diabetes.

Entre los medicamentos que, según los datos citados durante la entrevista, representaron mayores gastos para el sistema se encuentran empagliflozina, nivolumab, dapagliflozina, dupilumab y apalutamida.

El directivo también hizo referencia al cambio en los tratamientos para la diabetes y señaló que medicamentos tradicionales como la metformina han sido desplazados en algunos casos por alternativas más recientes e importadas.

Además, señaló que algunos de estos medicamentos también están siendo utilizados para el manejo del sobrepeso y que varios aparecen entre los productos de mayor comercialización en el canal privado.

Los medicamentos más costosos

De acuerdo con las cifras expuestas por Macías, en 2025 el gasto del sistema en algunos de estos medicamentos alcanzó cientos de miles de millones de pesos.

Entre los valores mencionados están:

Empagliflozina: $916.000 millones.

$916.000 millones. Nivolumab: $311.000 millones.

$311.000 millones. Dapagliflozina: $302.000 millones.

El representante de Asinfar también explicó que el precio promedio por unidad de medicamento vendido por los laboratorios, considerando tanto el canal institucional como el comercial, fue de aproximadamente $24.250, mientras que existen 155 medicamentos cuyo costo supera 100 veces ese promedio, según las cifras presentadas durante la entrevista.

Asinfar pide fortalecer la producción nacional

Frente a este escenario, la industria farmacéutica nacional plantea aumentar la capacidad de producción de medicamentos en Colombia y facilitar las inversiones necesarias para desarrollar y fabricar nuevos productos.

Macías sostuvo que Colombia cuenta con capacidades industriales que podrían aprovecharse para producir medicamentos cuyas patentes ya hayan vencido.

“Tenemos una industria fuerte que invierte, que trabaja, que produce empleo”, aseguró.

Una de las propuestas planteadas por el directivo es facilitar la entrada de competidores al mercado una vez que los medicamentos pierden la protección de patente. Según explicó, la llegada de competencia puede generar reducciones importantes de precios.