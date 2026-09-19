🔴 EN VIVO Alianza vs Santa Fe por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto
El conjunto León llega a la capital de Córdoba con el fin de seguir entre los ocho.
Alianza Valledupar recibe este sábado a Independiente Santa Fe en el estadio Armando Maestre Pavajeau, desde las 4:05 PM hora colombiana, por la fecha 11 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo dirigido por Flabio Torres llega con ocho puntos y atraviesa un momento de recuperación tras conseguir dos victorias consecutivas.
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El cuadro vallenato viene de vencer 1-0 a Junior y 2-1 a Boyacá Chicó, resultados que le permitieron alejarse de los últimos lugares y afrontar con mayor confianza este compromiso.
Santa Fe busca pasar la página
El conjunto bogotano llega al encuentro después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. Los dirigidos por Pablo Repetto perdieron 2-0 en Brasil y ahora concentran nuevamente sus esfuerzos en la Liga.
Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Alianza Vs Independiente Santa Fe
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Alianza Vs Santa Fe
Remate fallado por Cristian Vergara (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jhair Castillo.
Remate rechazado de Jhildrey Lasso (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Israel Alba.
Remate fallado por Cristian Vergara (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Israel Alba con un centro al área.
Remate fallado por Wiston Fernández (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhair Castillo.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Juan Viveros.
¡Gooooool! Alianza 0, Independiente Santa Fe 2. Nahuel Bustos (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Jeison Angulo con un centro al área.
¡Gooooool! Alianza 0, Independiente Santa Fe 1. Alexis Zapata (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha.
Corner,Alianza. Corner cometido por Jeison Angulo.
Jhair Castillo (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexis Zapata (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Luis Palacios.
Cambio en Alianza, entra al campo Josy Pérez sustituyendo a Felipe Pardo.
Cristian Vergara (Alianza) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Israel Alba.
Remate fallado por Cristian Vergara (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jesús Muñoz con un centro al área.
Remate fallado por Cristian Vergara (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Felipe Pardo con un centro al área.
Falta de Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Alexis Zapata (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Franco Fagúndez con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Israel Alba.
Franco Fagúndez (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jesús Figueroa (Alianza).
Mano de Jeison Angulo (Independiente Santa Fe).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nahuel Bustos (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jeison Angulo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento