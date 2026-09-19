🔴 EN VIVO Alianza vs Santa Fe por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El conjunto León llega a la capital de Córdoba con el fin de seguir entre los ocho.

Alianza Valledupar recibe este sábado a Independiente Santa Fe en el estadio Armando Maestre Pavajeau, desde las 4:05 PM hora colombiana, por la fecha 11 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo dirigido por Flabio Torres llega con ocho puntos y atraviesa un momento de recuperación tras conseguir dos victorias consecutivas.

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El cuadro vallenato viene de vencer 1-0 a Junior y 2-1 a Boyacá Chicó, resultados que le permitieron alejarse de los últimos lugares y afrontar con mayor confianza este compromiso.

Santa Fe busca pasar la página

El conjunto bogotano llega al encuentro después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. Los dirigidos por Pablo Repetto perdieron 2-0 en Brasil y ahora concentran nuevamente sus esfuerzos en la Liga.

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